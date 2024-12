Taipei (ots/PRNewswire) -Der 29. UN-Klimagipfel (COP29) endete mit einem Konsens in Aserbaidschan, bei dem der Präsident von Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), Chang-Ken Lee, die Unternehmensdelegation anführte, in der Hoffnung, sich für die Mobilisierung von Klimafinanzierung einzusetzen. Als Eröffnungsredner des Weltklimagipfels (WCS), einer wichtigen Veranstaltung neben der COP29, hielt Lee eine Rede mit dem Titel "Driving Systemic Change for Climate and Nature Solutions" (Systemische Veränderungen für Klima- und Naturlösungen vorantreiben). Seine visionären und umfassenden Einsichten stießen bei den verschiedenen globalen Zuhörern auf große Resonanz.In seinen Ausführungen wies Lee auf die beispiellosen Herausforderungen hin, die der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt mit sich bringen, und betonte die dringende Notwendigkeit eines Systemwandels. Lee zog Parallelen zu den transformativen Auswirkungen der Dampfmaschine der Ersten Industriellen Revolution und den digitalen Fortschritten der Vierten Industriellen Revolution und forderte eine "Industrielle Klima-Revolution" und eine "Industrielle Natur-Revolution", um einen strukturellen und systemischen Wandel in den Bereichen Energie, Kreislaufwirtschaft, naturbasierte Lösungen und technologische Innovation voranzutreiben.Er räumte ein, dass solche Transformationen unweigerlich Auswirkungen auf die bestehenden Wirtschaftsstrukturen und die soziale Gerechtigkeit haben werden, sodass die Schaffung gerechter Übergangsmechanismen eine entscheidende Aufgabe darstellt. Lee zeigte sich optimistisch, dass die Zusammenarbeit und der Dialog mit führenden Politikern der Welt die Entwicklung von Lösungen für die Klimafinanzierung in Taiwan, Asien und der gesamten internationalen Gemeinschaft beschleunigen würden.Lee wies darauf hin, dass das Thema "Finanzen" in den COP-Diskussionen immer mehr in den Mittelpunkt rückt, sodass die COP29 als "Finanz-COP" bezeichnet wurde. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle von Finanzmechanismen bei der Erreichung von Klimazielen. Er betonte, dass die zunehmende Konzentration des Finanzsektors auf die Unterstützung von Projekten zur Klimaresilienz von der Integration sektorübergreifender Ressourcen und der Nutzung verschiedener Finanzierungsansätze abhängt. Die wirksame Ausrichtung der Mittel auf spezifische Projekte, die auf unterschiedlichen Risikoprofilen und Kapitalbedürfnissen beruhen, ist von entscheidender Bedeutung, um Klimafinanzierungslösungen sowohl umsetzbar als auch skalierbar zu machen.Lee betonte, dass neben einer angemessenen Ressourcenzuweisung auch innovative Finanzmodelle und -instrumente geeignete Mittel freisetzen können. Er wies auf die vielversprechenden Fortschritte von Mechanismen wie Mischfinanzierung, Übergangsfinanzierung, Impact Investing und erfolgsabhängige Anleihen hin. Durch die Einführung dieser Innovationen können Finanzinstitute Risiken besser einschätzen und erhebliche Ressourcen für einen nachhaltigen Wandel einsetzen.Lee berichtete auch über das jahrzehntelange Engagement von Cathay FHC in der Klimafinanzierung. Mit einem verwalteten Vermögen von über 400 Mrd. USD (ca. 12 Billionen TWD) und einem Kundenstamm, der 63 % der taiwanesischen Bevölkerung repräsentiert, hat Cathay FHC Initiativen wie kohlenstoffarme Finanzierungen, internationales Engagement und die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit vorangetrieben.In den Jahren 2011 und 2016 finanzierte Cathay FHC beispielsweise Taiwans erste Solarenergie- und Offshore-Windenergieprojekte und brachte damit die Entwicklung erneuerbarer Energien voran. Das Unternehmen legte den ersten taiwanesischen Private-Equity-Fonds auf, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, und verpflichtete sich, bis zum Jahr 2050 in allen Betrieben weltweit 100 % erneuerbare Energien zu nutzen, was im Einklang mit seinem Netto-Null-Emissionsziel steht. Bis 2023 hat Cathay FHC über 50 Mrd. USD (1,6 Billionen TWD) für nachhaltige Finanzierungen zugesagt, darunter mehr als 10,3 Mrd. USD (330,5 Mrd. TWD) für kohlenstoffarme Investitionen.Zum Schluss verwies Lee humorvoll auf ein bekanntes taiwanesisches Sprichwort: "Geld verschwindet nicht, es verwandelt sich nur in etwas, das man mag." Er bemerkte: "Jeder Dollar, der in Klimalösungen investiert wird, verwandelt sich in eine bessere, nachhaltigere Zukunft." Lee rief Unternehmen und Finanzinstitute zu mutigem und sofortigem Handeln auf und betonte, dass globale Einigkeit entscheidend sei, um eine dauerhafte Wirkung auf die Nachhaltigkeit zu erzielen.Seit 2021 arbeitet Cathay FHC mit der World Climate Foundation (WCF) zusammen, um an wichtigen COP-Veranstaltungen teilzunehmen. So hat Cathay FHC unter anderem Live-Übertragungen von der COP27 in Ägypten organisiert und wird 2023 das erste taiwanesische Unternehmen sein, das als globaler strategischer Partner für die WCF fungiert. Lee vertrat den taiwanesischen Finanzsektor auf wichtigen globalen Foren, darunter dem Weltklimagipfel COP28 in Dubai, und hob Taiwans innovative Beiträge zur Klimafinanzierung hervor.Cathay FHC erhält weiterhin internationale Anerkennung für seine führende Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit. Durch die aktive Teilnahme an globalen Initiativen wie der Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), Climate Action 100+, RE100 und Nature Action 100 hat Cathay FHC seinen Ruf als führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Finanzierung gefestigt. Im Inland veranstaltete das Unternehmen gemeinsam mit der taiwanesischen Börse den "Cathay Sustainable Finance and Climate Change Summit", an dem Unternehmen teilnahmen, die 82 % der taiwanesischen Marktkapitalisierung ausmachen und für 54 % der Kohlenstoffemissionen börsennotierter Unternehmen verantwortlich sind. 