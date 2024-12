Die Franco-Nevada Corporation verzeichnet in den letzten Handelstagen einen moderaten Abwärtstrend. Am 14. Dezember notierte die Aktie bei 113,73 Euro, was einem Rückgang von 0,02 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des kanadischen Edelmetallunternehmens beläuft sich aktuell auf 21,9 Milliarden Euro. Bemerkenswert ist die konstante Dividendenpolitik des Unternehmens, das auch im vierten Quartal 2024 eine Ausschüttung von 0,36 USD je Aktie vorgenommen hat.

Monatliche Performance

Im Monatsvergleich zeigt sich ein Wertverlust von 2,78 Prozent, während die Jahresperformance mit einem Plus von 13,45 Prozent positiv ausfällt. Der aktuelle Kurs liegt zwar 15,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, aber weiterhin 12,38 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

