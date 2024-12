Die Portland General Electric Company verzeichnet zum Jahresende eine bemerkenswerte Kursbewegung. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 42,40 EUR (Stand: 14. Dezember 2024), wobei im letzten Monat ein Rückgang von 6,61 Prozent zu verzeichnen war. Im Jahresvergleich steht die Aktie dennoch mit einem Plus von 3,16 Prozent da und notiert derzeit 14,39 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Dividendenausschüttung und finanzielle Kennzahlen

Das Unternehmen setzt seine konstante Dividendenpolitik fort. Nach den Ausschüttungen von jeweils 0,50 USD im Juni und September 2024 steht am 24. Dezember 2024 der nächste wichtige Termin an. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden EUR und einem KGV von 14,57 für das Jahr 2024 präsentiert sich der Energieversorger in stabiler Verfassung.

