Frankfurt (pta/15.12.2024/08:00) - Mit einem Investment in Unternehmen aus dem Bausektor verbinden viele Anlegerinnen und Anleger zunächst nicht das Attribut "Innovationsfreude". Die österreichische PORR AG (ISIN: AT0000609607) tritt jedoch den Gegenbeweis an: Für sie spielen innovative Lösungen eine ausgesprochen wichtige Rolle im Wettbewerb.

Kreislaufwirtschaft vorantreiben

Im Jahr 2023 wurde im Auftrag von "DEUTSCHLAND TEST", einer Marke der Burda-Tochter Focus Money Redaktions-GmbH, die Innovationskraft mehrerer tausend Unternehmen in Deutschland untersucht. Ergebnis: Die PORR zählt zu den zehn innovativsten Unternehmen der Baubranche. Grundsätzlich gibt es in der Baubranche zahlreiche Ansätze für innovative Lösungen, schließlich sind folgende Produktionsfaktoren vor allem bei Großprojekten sehr wichtig: Arbeit, Kapital, Rohstoffe und Energie. Ihr effizienter Einsatz hat höchste Priorität.

Die europäische Politik zielt seit Jahren darauf ab, die Kreislaufwirtschaft zu fördern, damit Ressourcen effizienter genutzt werden. Abfälle sollten minimiert werden, damit Materialien durch Wiederverwendung und Recycling im Wirtschaftskreislauf verbleiben und nicht auf Deponien entsorgt werden müssen. Aufgrund des hohen Ressourcenverbrauchs der Baubranche versprechen innovative Lösungen einen besonders hohen Nutzwert.

Ansatzpunkte gibt es bei der PORR zuhauf, weil deren Angebotsspektrum in allen Marktsegmenten den kompletten Lebenszyklus von Bauwerken bzw. Gebäuden abdeckt - angefangen von der Planung über die Bauausführung, die Nutzungsphase und die Sanierung bis hin zum Rückbau, Abbruch und der Aufbereitung inkl. Wiederverwertung von Baustoffen.

Digitalisierung steigert Effizienz

Durch die Digitalisierung können Mitarbeitende in den verschiedensten Bereichen ihre Aufgaben effizienter erledigen. Dies trifft vor allem auf den Einsatz digitaler Vermessungshilfssysteme und Laserscan-Technologien zu, wodurch sich bisherige analoge Verfahren deutlich vereinfacht und die Nutzerfreundlichkeit verbessert haben. Mobile-Mapping-Systeme sowie mit diversen Bildgebungsverfahren bestückte Drohnen sind auf den PORR-Baustellen mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Software-basierte Lösungen wie z.B. VITAVO sind zudem eine große Hilfe beim Materialeinsatz, da man dadurch überschüssiges Materialangebot rasch und effizient mit der entsprechenden Nachfrage anderenorts zusammenbringen kann. Dies reduziert die Transportwege, verringert Emissionen, spart Energiekosten und minimiert Abfall.

Das Kennedy-Programm von Madaster ist eine globale Online-Plattform, die u.a. Architekten, Projektentwickler, Bauunternehmen, Banken zusammenbringt, um die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu fördern. Madaster fungiert als Kataster für Materialien, Gebäude und CO2-Bilanzen und ermöglicht die transparente Dokumentation und Verwaltung von Materialwerten.

Innovationen mit Forschung fördern

Die PORR beteiligt sich an zahlreichen Forschungsprojekten. Vor wenigen Wochen wurde zum Beispiel die Projektpartnerschaft UP!crete mit dem Clusterland-Award prämiert, der höchsten Auszeichnung für Wirtschaftskooperationen in Niederösterreich. UP!crete hat neue Maßstäbe in der Recycling-Betonentwicklung gesetzt. Ein wichtiges Ziel besteht darin, Naturgestein im Beton künftig durch Recyclingmaterial zu ersetzen.

Andere Baustelle im Bereich Forschung: Zum Thema "Recycling von Windturbinenflügeln" kooperiert die PORR mit der Warschauer Universität für Technologie und einer Firma aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor. Die beim Abbruch von Windrädern anfallenden Glas- und Kohlenstofffasern sollen in Zukunft bei der Herstellung von Asphalt oder Beton verwendet werden.

Das Projekt EPSolutely beschäftigt sich mit der Möglichkeit der vollständigen Recyclebarkeit von Styropor, das gegenwärtig als gefährlicher Abfall eingestuft wird und sich nur mit hohem Aufwand entsorgen lässt.

Mit folgenden Bau- und Innovationsprojekten setzt die PORR Meilensteine innerhalb der gesamten Baubranche: die erste Gips-Recyclinganlage Österreichs in Stockerau, diverse Anlagen zur Verwertung von Baurestabfällen sowie mehrere Waste-to-Energy-Kraftwerke.

PORR ISIN: AT0000609607

Links: https://porr.de/news-medien/presse-news/presse-news/presse-news/news/ porr-gehoert-zu-deutschlands-innovativste-unternehmen-2023/ https://porr.de/news-medien/presse-news/presse-news/presse-news/news/ porr-deutschland-erneut-zum-digital-champion-2023-gekuert/

