Die Sony Aktie verzeichnet zum Jahresende 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung an den Börsen. Der aktuelle Kurs von 20,54 EUR (Stand: 14. Dezember) spiegelt einen robusten Aufwärtstrend wider, der sich in einer monatlichen Steigerung von 9,10 Prozent und einer Jahresperformance von 22,09 Prozent manifestiert. Der Technologie- und Unterhaltungskonzern konnte seine Position mit einer Marktkapitalisierung von 129,5 Milliarden Euro festigen.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens zeigen sich solide. Mit einem KGV von 16,28 für das Jahr 2024 und einem KUV von 1,21 präsentiert sich Sony in einer stabilen Verfassung. Der Konzern, der am 14. Dezember positive Geschäftszahlen vorlegte, profitiert besonders von seiner breiten Aufstellung in den Bereichen Gaming, Unterhaltungselektronik und digitale Medien.

