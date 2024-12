© Foto: picture alliance / Westend61 | Andrew Brookes

Die Bank of America hat die Coverage zahlreicher Biotech- und Pharmaunternehmen wieder aufgenommen. Das sind ihre drei Top-Favoriten.Mit 2024 neigt sich ein für den Gesamtmarkt ganz starkes Börsenjahr seinem Ende entgegen. Während in den USA der S&P 500 um 27 Prozent geklettert ist, verbesserte sich der deutsche Leitindex DAX um 22 Prozent. Großen Anteil daran hatten einmal mehr Tech-lastige Mega-Cap-Werte, der entsprechende Branchen-ETF Vanguard Mega Cap Growth legte um 36,5 Prozent zu. In diesem für Kursgewinne äußerst konstruktiven Umfeld lieferten Biotech- und Pharmawerte eine enttäuschende Vorstellung ab. Der entsprechende Segment-ETF Health Care Select konnte sich um nur etwa drei …