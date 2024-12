Die VAT Group verzeichnete am 14. Dezember 2024 einen dynamischen Handelstag an der SIX Swiss Exchange. Die Aktie des Vakuumventil-Herstellers markierte ihr Tageshoch bei 349,80 CHF, nachdem sie bei 347,70 CHF in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 11.897 Aktien. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,0 Milliarden Euro bleibt VAT einer der bedeutenden Industriewerte im Schweizer Aktienmarkt.

Monatliche Performance im Fokus

Im vergangenen Monat musste die VAT-Aktie einen Rückgang von 2,95 Prozent hinnehmen. Der aktuelle Kurs liegt zwar 2,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, notiert jedoch weiterhin deutlich unter dem Jahreshöchststand.

