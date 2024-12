Wochenausblick - Konjunkturzahlen im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine ganze Reihe an interessanten Konjunkturzahlen. Quartalszahlen gibt es zudem von einigen großen Unternehmen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt börsentypisch eher ruhig. Von Interesse kann für Anleger der S&P Global Einkaufsmanagerindex werden. Der Index beschreibt die Geschäftsbedingungen für den Dienstleistungs- und Produktionssektor und wird am gleichen Tag für Deutschland, die EU, das Vereinigte Königreich und die USA veröffentlicht. Anleger, die in den chinesischen Markt investiert sind, können sich zudem über Daten zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen freuen.









Dienstag:



Am Dienstag geht es weiter mit Konjunkturzahlen. Für Deutschland werden mit dem ifo Geschäftsklimaindex und der ZEW Umfrage zur aktuellen Lage gleich zwei Indikatoren zum wirtschaftlichen Klima veröffentlicht. Die USA gibt hingegen die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze bekannt. Spannend für Investoren könnten ebenfalls die Arbeitslosenquote des Vereinigten Königreichs sowie der kanadische Verbraucherpreisindex werden.









Mittwoch:



Der Mittwoch stellt sicherlich den Höhepunkt der Woche dar. Besonders spannend wird die Zinssatzentscheidung in den USA, diese dürfte gegen 20 Uhr unserer Zeit bekannt gegeben werden. Parallel dazu veröffentlicht die Fed auch die Zinsprojektionen für die kommenden Jahre. Interessant wird es jedoch nicht nur auf der anderen Seite des Ozeans. Für die EU sowie das Vereinigte Königreich wird der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Auf Unternehmensseite wird es zur Wochenmitte hin ebenfalls spannend. Micron Technology Inc, Lennar Corporation und General Mills Inc. veröffentlichen ihre Quartalszahlen.















Donnerstag:



Auch am Donnerstag werden weitere Daten publiziert. Für Deutschland wird mit dem GfK Verbrauchervertrauen ein weiterer Indikator für die wirtschaftliche Lage veröffentlicht. Im Vereinigten Königreich und in Japan werden hingegen Zinssatzentscheidungen getroffen. Spannend könnte auch der anstehende EU-Gipfel werden. Dieser findet von Donnerstag auf Freitag statt. Auf Unternehmensseite veröffentlichen gleich mehrere große Unternehmen ihre Quartalsergebnisse, darunter das Consulting-Unternehmen Accenture Plc. und der Sportartikelhersteller Nike Inc. Weitere Zahlen gibt es von Cintas Corporation und Paychex Inc.



















Freitag:



Zum Ende der Woche wird es wieder etwas ruhiger. Für Deutschland wird mit dem Erzeugerpreisindex ein Indikator für die Preisentwicklung von Rohstoffen bekannt gegeben. Für die EU wird das Verbrauchervertrauen veröffentlicht und für das Vereinigte Königreich die Einzelhandelsumsätze. Ebenfalls interessant könnte der PCE Kerndeflator für die USA werden, welcher angibt, wie sich die durchschnittlichen Ausgaben für den persönlichen Konsum verändert haben.







