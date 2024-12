Was passiert, wenn ein Softwareunternehmen seine Zukunft de facto vollständig auf die volatile Kryptowährung Bitcoin setzt? Für Michael Saylor, CEO von Microstrategy, war der Einstieg in Bitcoin vor vier Jahren ein Befreiungsschlag - und ein radikales Wagnis. Während die Aktie durch die Bitcoin-Rally Höhenflüge erlebt, bleiben die Risiken enorm. Wie sicher ist ein Unternehmen, das seine Reserven kreditfinanziert in eine der volatilsten Anlagen der Welt investiert? Und welche Folgen könnte ein Kursrückgang von Bitcoin nicht nur für Microstrategy, sondern auch für den gesamten Kryptomarkt haben? Ein genauer Blick auf die Strategie von Microstrategy offenbart potenziell gefährliche Abhängigkeiten - für Anleger, Kreditgeber und den Markt als Ganzes.

