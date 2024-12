wO Börsenlounge - die Woche: Highflyer, Abstürze und ein Ausblick auf 2025 mit Hans A. Bernecker

Es dauert nicht mehr lange und dann ist das Jahr 2024 vorbei. Was bringt das neue Jahr? Bleiben die deutschen Autobauer ein Klotz am Bein vom DAX und bekommt Bayer die Kurve? Wir haben Hans A. Bernecker gefragt.Obwohl der DAX in dieser Woche mehrmals ein neues Allzeithoch erreicht hat, steht unterm Strich ein klitzekleines Plus von 0,10 Prozent, da der deutsche Leitindex Freitag gegen Handelsende wieder ins Minus abdriftete. In dieser Woche haben wir das neue spekulative Musterdepot gestartet. Zwei Werte sind bereits reingewandert. Während sich der erste schon ganz gut entwickelt, scheint Nummer zwei wohl noch ein wenig Zeit zu brauchen. In den Ausgaben von Montag und Donnerstag erfahren …

