© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auch an der Börse liegen die besten Chancen oft näher als gedacht und abseits des Mainstreams! Im wO-Heimspiel stellt die Redaktion regelmäßig spannende Anlagechancen aus der Welt der Nebenwerte vor.So langsam richten sich die Blicke von der laufenden Jahresendrallye auf die möglichen Gewinner für das Jahr 2025. Dabei nehmen Experten vor allem die Werte in den Blick, die bei der diesjährigen Marktrallye zu kurz gekommen sind. Im DAX sind die Verlierer des Jahres vor allem bei Bayer, VW und Sartorius zu finden. Unter den deutschen Nebenwerten erlebte United Internet ein 2024 zum Vergessen. Seit Anfang steht die Aktie mit über 32 Prozent in der Kreide. Der Telekommunikations- und …