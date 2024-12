XRP Prognose: Droht ein Crash wegen maßloser Überbewertung?

Viele Analysten betonen das Potenzial von XRP, welches nun der neue Stablecoin RLUSD steigern soll. Aber auch die Gerichtsverhandlung und die US-Wahl mit der Beraterrolle des Ripple-Geschäftsführers in der Regierung haben sich treibend auf den XRP-Kurs ausgewirkt.

Betrachtet man allerdings die Bewertung des XRP-Coins im Vergleich zu seinen On-Chain-Daten und denen von vergleichbaren Kryptowährungen wie Solana und Ethereum, so scheint Ripple derzeit maßlos überbewertet zu sein.

Was diese hohe Bewertung dennoch rechtfertigen könnte und was Investoren sonst noch beachten sollten, erfahren jetzt im folgenden Beitrag.

Jetzt nächste Wallet-Generation entdecken!

Ripple Stablecoin RLUSD soll XRP auf neue Höhen treiben

Vor wenigen Tagen erfolgte die Genehmigung des eigenen Stablecoins RLUSD durch das New York Department of Financial Services. Dieser ist zu 100 % über US-Staatsanleihen mit US-Dollar gedeckt und tritt somit in Konkurrenz zu anderen führenden Stablecoins wie USDT, USDC, DAI und weiteren.

Mit RLUSD erhalten institutionelle Kunden eine weniger volatile Alternative zu dem eigenen XRP-Coin. Dieser hat sich zwar seit dem Jahr 2018 kaum verändert, allerdings hat er durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten und den bisher positiven Verlauf der Gerichtsverhandlung zuletzt wieder stärkere Kursgewinne erzielt.

Einige Analysten erwarten, dass dieser für eine noch größere Funktionalität des XRPLs und einer höheren Nachfrage nach XRP sorgen würde. Schließlich können die Gebühren nur in der Kryptowährung gezahlt werden, sodass eine stärkere Nutzung des XRPLs auch zu einem steigenden XRP-Kurs führen könnte. Wobei dies auch die XRP-Burnings steigert.

So erwirbt über das sogenannte On-Demand-Liquidity-Modell (ODL) von Ripple eine Entität bei einer Transaktion zuerst den RLUSD-Stablecoin. Dieser wird dann in XRP umgewandelt, um von der hohen Geschwindigkeit und den niedrigen Gebühren zu profitieren. Unmittelbar vor dem Empfänger der Zahlung wird der Betrag dann in RLUSD oder die lokale Währung umgewandelt.

Allerdings bleibt die Frage, wie viele ODL-Transaktionen der XRPL überhaupt erzielt. Zudem soll RLUSD als Ergänzung zu XRP genutzt werden, obwohl auch eine "Paarung" mit XRP geplant ist. Laut einem Bericht von SCB IOX sollen 50 % der XRPL-Transaktionen auf ODL zurückzuführen sein, wobei es merkwürdigerweise keinen Chart für die wichtige Kennzahl gibt.

Der Stablecoin kann von der Dominanz des US-Dollars und den weiteren Ambitionen in dieser Richtung profitieren. Denn somit ist eine stärkere Nutzung des Dollars möglich, wobei er sich über die Blockchain besser verbreiten kann. Davon würden wiederum die USA profitieren, welche auf Pump leben und den Wert ihrer Währung verringern, um somit die Schuldlast bei ihren Gläubigern zu reduzieren.

Jetzt Krypto-Trading-Community beitreten!

XRP Prognose: Crash droht durch Überbewertung

Sicherlich handelt es sich bei XRP um eine der vielversprechendsten Kryptowährungen. Betrachtet man allerdings die aktuelle Bewertung basierend auf den On-Chain-Daten, so ist Ripple derzeit ziemlich hoch bewertet.

Durchschnittliche Transaktionsgebühr auf dem XRP Ledger | Quelle: XRPScan

So hat der XRPL am gestrigen Tage nur 1,54 Mio. Zahlungen, 2,41 Mio. Transaktionen, 48.938 aktive Accounts und in Q3 ein tägliches DEX-Volumen von 1,2 Mio. USD verzeichnet. Dementsprechend lässt die Adoption von XRPL im Vergleich zu anderen Chains noch zu wünschen übrig.

Im Unterschied zu anderen Layer-1s ist dies deutlich weniger, insbesondere zu den jeweiligen Marktführern. So erreicht XRP nur 0,79 % der 6,2 Mio. täglichen Nutzer von Solana, 4,39 % der 54,9 Mio. täglichen Transaktionen und 0,035 % des SOL-DEX-Volumens von 3,4 Mrd. USD.

On-Chain-Daten führender Layer-1s | Quelle: Artemis

Dennoch wird Ripple derzeit mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung in Höhe von 241,84 Mrd. USD bewertet, was fast das Doppelte von Solanas 130,4 Mrd. USD sowie die Hälfte von Ethereum ist, welches in einigen Parametern die SOL-Chain übertrifft.

Somit scheinen die Investoren in den XRP-Kurs schon einige künftige Entwicklungen eingepreist zu haben. So soll beispielsweise in Japan und den USA im kommenden Jahr bereits die Massenadoption erfolgen.

Basierend auf den aktuellen On-Chain-Daten gibt es jedoch deutlich günstiger bewertete Kryptowährungen als XRP. Zudem mangelt es bisher an einem ODL-Chart, welcher eine größere Klarheit über die Annahme des Dienstes und die tatsächliche Nachfrage nach dem XRP-Coin aufzeigt. Bisher scheint es jedoch nur rund die Hälfte zu sein.

Zudem widmen sich immer mehr institutionelle Kunden anderen Layer-1s wie Ethereum, Solana, Avalanche und weiteren. Daher bleibt die Frage, ob Ripple wirklich seine ehemalige Vormachtstellung als "Banker-Coin" beibehalten kann. Auf jeden Fall schläft die Konkurrenz nicht und hat vieles vorzuweisen.

Durch die Rolle von Brad Garlinghouse, dem Ripple-Geschäftsführer, in der kommenden US-Regierung als Berater für den Kryptobereich könnte aber auch der XRP-Coins profitieren. Ebenso wie durch die Partnerschaft mit Cardano, was sich dann auch auf die On-Chain-Daten auswirken dürfte.

Während die aktuelle Bewertung von Ripple zu hoch ist, könnten die Entwicklungen im Bereich der Tokenisierung, welche im nächsten Jahr bedeutende Fortschritte machen sollen, diese rechtfertigen.

Jetzt intelligenter auf dem Kryptomarkt investieren!

Alternative zu zentralistischem XRP bietet dezentrales FLOCK

Während XRP aufgrund der zentralistischen Organisierung in der Vergangenheit mehrfach scharf kritisiert wurde, bestreitet das Team von Flockerz einen vollständig anderen Weg. Denn es will die Dezentralisierung auf die nächste Stufe bringen, da der Gemeinschaft der Tokeninhaber die vollständige Macht über den Coin und dessen Zukunft verliehen wird.

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass dieses nicht durch zentralistische Entitäten für egoistische Zwecke missbraucht wird, wie es häufiger am Kryptomarkt und darüber hinaus beobachtet wird. Stattdessen verfolgt es demokratische Ideale, bei denen die Stimme eines jeden zählt, wobei sie diese über die Coins erhalten.

Jetzt DAO-Projekt entdecken!

Ebenso nutzt Flockerz das neue Vote-to-Earn-Verfahren, bei welchem die Umfrageteilnehmer Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Somit kann für eine hohe Beteiligungsrate gesorgt werden, damit noch bessere Resultate erzielt werden. Ebenso können auf diese Weise Ideen der Gemeinschaft eingebracht werden.

Für die Erschaffung eines gerechteren Flocktopias wurden schon 6,77 Mio. USD über den Presale eingeworben. Denn als Trendsetter auf dem Memecoin-Markt könnte er sich überdurchschnittlich entwickeln. Zudem wäre es denkbar, dass seine DAOs von anderen Memetoken oder sogar Memecoin-Launchpads für andere integriert werden.

Die genaue Zukunft von Flockerz liegt jedoch in den Händen der Gemeinschaft. So sind beispielsweise manipulierungssichere Meinungsforschungen, direkte Demokratie, DeFi, GameFi und mehr möglich. Nur noch für weniger als drei Tage können die $FLOCK-Coins mit einem Rabatt vor der ersten Listung für 0,0064265 USD gekauft werden.

Zudem lässt sich das Staking-Verfahren bereits in Anspruch nehmen, um eine jährliche Rendite in Höhe von 414 % zu erhalten. Somit können die Buchgewinne bis zur ersten Listung an einer Kryptobörse sogar noch einmal gesteigert werden.

Jetzt in Flockerz investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.