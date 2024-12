München (ots) -Den Torrekord aus der Spielzeit 2019/20 um 3 Buden bei diesmal insgesamt 44 Treffern am 18. Spieltag knapp verpasst, aber auch so war irre viel los. Aufsteiger Aachen ärgert den Dritten Saarbrücken beim 1:1, verpasst das 2:0 und schenkt einen Elfer her. Saarbrücken Trainer Rüdiger Ziehl erklärt: "Wir sind enttäuscht. Der Sieg wäre verdient gewesen. Die Ausgangsposition mit dem Relegationsplatz ist absolut in Ordnung. " Aachens Trainer Heiner Backhaus: "Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden. Bei fast allen unseren 9 Remis waren wir näher am Sieg als an der Niederlage." Backhaus kündigte für die Kaderplanung an: "Ich brauche im Winter keinen neuen Stürmer. Ich will vielmehr, dass der Kader verkleinert wird." Der Retter-Meister Marco Antwerpen hat mit seinem neuen Klub, dem Letzten Osnabrück, den besseren Start als Uwe Koschinat mit dessen neuen Klub RW Essen. Kurios: Koschinat war erst vor 3 Monaten beim VfL wegen Erfolgslosigkeit entlassen worden, jetzt gab's ein 0:2 und erneut Fan-Übergriffe der Essener. "Ich bin mit Ruhe an die Aufgabe in Osnabrück herangegangen", erklärte Marco Antwerpen nahezu missionarisch: "Die Jungs können Fußball spielen, haben aktuell aber einen Rucksack auf." Bei Energie Cottbus funktioniert im Moment einfach alles und deshalb bleibt der Aufsteiger nach dem 3:1 gegen Hansa Spitzenreiter. "Das war ein Wahnsinnsspiel. Das war ein guter strategischer Schachzug, mit Cigerci auf der Zehn", lobte sich Trainer Claus-Dieter Wollitz ein wenig selbst - zurecht! Wollitz äußerte sich auch zu "Ideen" um eine Vertragsverlängerung: "Ich kann das gerne weitermachen. Dann haben wir uns aber breiter aufzustellen." Wollitz Vertrag läuft im Sommer aus.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom 18. Spieltag in der 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Fußball bei Magenta Sport am Montag, mit dem Spiel zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig in der Frauen-Bundesliga. Am Freitag gibt's das Top-Spiel der 3. Liga ab 18.30 Uhr: FC Ingolstadt mit der besten Offensive gegen Spitzenreiter Cottbus.1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen 1:1Aufsteiger Alemannia Aachen verpasst die dicke Überraschung: Beim 1. FC Saarbrücken führt die Alemannia und vergibt die Riesenchance zum 2:0. Wenig später schenken die Aachener den Saarbrückern den Elfmeter zum Ausgleich. So bleiben die Saarländer auch im 10. Spiel in Folge ungeschlagen: Dritter, aber irgendwie ist das 1:1 zu wenig.Rüdiger Ziehl, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Wir sind enttäuscht. Wir hatten schon in der 1. Halbzeit große Chancen und haben große Moral bewiesen. Der Sieg wäre verdient gewesen. Die Ausgangsposition mit dem Relegationsplatz ist absolut in Ordnung. " Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QUlNUURhUG8yWG0rcEMvOGt5RzNpa3dDaUtkUlRYNTB3K2FNMDUwSVphcz0=Richard Neudecker trifft per Elfmeter zum 1:1 für Saarbrücken: "Wir haben viele Sachen verballert und sind enttäuscht. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Remis tut schon ein bisschen weh. Mit dem verletzten Patrick Schmidt bekommen wir im Winter einen Topneuzugang." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MTIwM0EyOXRLdXBVR3JJMFl3cEptVEdWZEROWWRtcmdHTWRuemEzQzcyaz0=Heiner Backhaus, Trainer Alemannia Aachen, schützt Soufiane El-Faouzi: "In der 1. Halbzeit führt mit uns die falsche Mannschaft. In der 2. Halbzeit müssen wir das Ding zumachen. Am Ende war das ein verdienter Punkt. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden. El Faouzi darf so eine Chance vergeben. Dafür ist er jung genug. Bei fast allen unseren neun Remis waren wir näher am Sieg als an der Niederlage. Was mich positiv stimmt: alle machen gegen den Ball mit. So bleibt man in der Liga. Ich brauche im Winter keinen neuen Stürmer. Ich will vielmehr, dass der Kader verkleinert wird. Wir sind auf einem guten Weg." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QSs5MndVSklvdHZDNnJPRWVkSy9BL3dBY2V4d09IcWFWaDBvU2c3SEVuOD0=Soufiane El-Faouzi, Torschütze von Alemannia Aachen, ärgert sich über die vergebene Chance zum zweiten Tor: "Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Wir können mit dem Punkt leben. Die Chance zum 2:0 muss ich machen, da war ich in Rücklage. Wir können mit jedem Gegner mithalten, wir haben es gegen den Dritten gut gemacht."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bjJEZzhpb0ZhQ1o5OFVTaUhoZEl3empndjNiSlZMZHhrUWVtN2VEUXRVZz0=Erdal Celik, Technischer Direktor von Alemannia Aachen, ist zuversichtlich, wenn es um Neuzugänge für die Offensive im Winter geht: "Wir sind in Gesprächen. Alemannia Aachen zieht und ist für die Spieler interessant." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dlNadS95NFd4SlFZUGpoSFNvRFFQK0RiSGk2SzVuK1BaVkIzczdvZ1FaQT0=VfL Osnabrück - RW Essen 2:0Im Kellerduell mit 2 neuen Trainer verliert Essens Uwe Koschinat bei seiner Premiere mit 0:2 beim Ex-Verein in Osnabrück. Retter-Experte Marco Antwerpen hat beim Letzten (14 Punkte) somit einen Top-Start. RW Essen bleibt mit 16 Punkten Drittletzten. Essen empfängt am kommenden Samstag (21.12.) den VfB Stuttgart II zum nächsten Kellerduell (ab 13.30 Uhr live bei MagentaSport). Der VfL Osnabrück reist am Sonntag (22.12.) zum Derby nach Verl (live bei MagentaSport ab 16.15 Uhr).Ein Platzsturm der Essener Fans sorgt für einen Schockmoment nach dem 0:2 in Osnabrück. Es ist die zweite Risiko-Situation durch den RWE - in Saarbrücken wurden Leuchtraketen gemeingefährlich gezündet. Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Uld5eFl5cllzek1UekJQSzZVWWtPMjN0am5WK29teXRoeE4zRXFSMTltST0=Marco Antwerpen, Retter-Trainer VfL Osnabrück im Spiel 1: "Das sind intensive Fußballspiele. Wir hatten gute Umschaltsituationen. Ich bin mit Ruhe an die Aufgabe in Osnabrück herangegangen. Die Jungs können Fußball spielen, haben aktuell aber einen Rucksack auf. Die Jungs von der Bank haben gegen Essen viel Energie auf den Platz gebracht. Das Stadion war fantastisch. Das Tor von Dave Gnaase war natürlich a la bonheur. Unsere Basis muss die gute Verteidigung sein. Gegen Essen sind wir gut gestanden, unser Torhüter hat viel Ruhe ausgestrahlt." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZDdXalYySWFtZnJDUkdncXVHdVo3MFBpbDc5Nk53S1RUZFNOY1ozSktuND0=Dave Gnaase, Torschütze zum 1:0 für den VfL Osnabrück, freut sich über den ersten Heimsieg seit 6. Oktober: "Endlich haben wir wieder zuhause gewonnen, ein Wahnsinnsgefühl. Wir haben ein super Spiel gemacht. Bei meinem Treffer hatte ich einen hervorragenden ersten Touch. Ich ziehe den Hut vor der Mannschaft und freue mich, dass ich ihr helfen konnte. So lang Marco Antwerpen mir hilft, ist es völlig in Ordnung, dass er hier ist. Wenn wir nun drei Punkte zum Jahresabschluss in Verl holen, sind wir wieder voll dabei." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eE9QNG90U05RQkRDNzJoQjBVN2VjRHV0RXgyV3hXNnZmT29kNDdqdG12az0=Michael Welling, Geschäftsführer Finanzen beim VfL Osnabrück, begründet die Wahl von Marco Antwerpen als neuen Trainer: "Wir mussten aufgrund der Tabellensituation einen klaren Schnitt machen. Marco Antwerpen war von Anfang an unsere Wunschlösung als Trainer. Wir haben uns jemanden gewünscht, der Erfahrung in der 3. Liga und im Abstiegskampf hat. Und wir haben jemanden gesucht, der eine klare Ansprache und Konsequenz im Handeln hat." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=amduell2THQycktoMVp1QVM3R3RVaVU0alltT25NWU9kQ1NaYTdzTy9UWT0=Uwe Koschinat, Trainer RW Essen, fehlt die Präsenz im Strafraum: "Wir haben eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt. Das ist aber völliger Müll, wenn du keine Präsenz im Strafraum hast. Wir haben ein halbes dutzend Aktionen in den gegnerischen Strafraum gebracht, aber niemanden der den Fuß hinhält. In der 2. Halbzeit haben wir uns komplett wegmalochen lassen. Wir waren brutal schlampig. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bk9LcGlub2FmRTM3N0RsdTZjNHhzbDZ3TG1xbnh3YU5OTmFjdGpIMGNBVT0=Christian Flüthmann, Sportdirektor RW Essen, rechtfertig die Entlassung von Christoph Dabrowski als Trainer und begründet die Wahl des Nachfolgers Uwe Koschinat: "Es gibt nicht diesen einen Grund. Das war ein Prozess, ausschlaggebend war das Spiel in der vergangenen Woche. Christoph Dabrowski wollte von sich aus nichts mitgeben. Deshalb gibt es von ihm kein Statement. Mit Uwe Koschinat haben wir einen erfahrenen Trainer gesucht. Uwe Koschinat ist ein leidenschaftlicher Trainer. Dafür wollen wir stehen. Wir erhoffen uns von der Entscheidung mehr Klarheit. Wir wollen im Winter im Kader eine Veränderung herbeiführen und schauen uns um." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SnNMekh1ckVERithSmZyM3JWR3ZvaXltcHlNNmU4Uk9DQlkvUVZaSzMxOD0=Energie Cottbus - Hansa Rostock 3:1Cottbus surft weiter auf der Erfolgswelle und holt den 6. Sieg aus den letzten 8 Spielen, den Vierten am Stück. Damit bleibt das Team von Claus-Dieter Wollitz an der Tabellenspitze. Die Kogge, die ebenfalls mit 3 Siegen am Stück in die Partie ging, bleibt mit Saisonniederlage Nummer 7 auf Rang 12.Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Das war ein Wahnsinnsspiel. Ich glaube schon, dass wir in den ersten 25 Minuten gut drin waren. Das hat viel Energie gekostet. Da brauchst du das Quäntchen Glück, von der 30. bis zu 45. Minute, mit einer Aktion noch ein Tor zu erzielen. Ich glaube aber schon, dass wir nach der Halbzeit richtig zugepackt haben, richtig zugelegt haben. Das war ein guter strategischer Schachzug, mit Cigerci auf der Zehn, ohne klassischen Stürmer, dass sie wenig Körperkontakt hatten. Was die Jungs da rausgeschossen haben. Wir hatten den Gegner eigentlich. Und dann werden wir unseriös und dann sieht man, wie eng das alles ist. Selbst nach dem 3:1 kannst du noch das 3:2 kriegen. Man sollte immer auf der Hut sein."...zu seiner Zukunft über diese Saison hinaus: "Ich kann das gerne weitermachen. Dann haben wir uns aber breiter aufzustellen. Wir sind drei Mann. Gut, der Torwarttrainer gehört auch dazu. Was die hier wegarbeiten. Ich bin der Kopf, der hier steht und Interviews gibt. Aber das ist ein Gemeinschaftsprojekt und wir brauchen weitere Leute." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MmZoeVl2YUUvZ0NCekY5RFRFU29kbXFPckRRUnpRcFZ4N3ZFRlMvckZWdz0=Tim Campulka, Spieler Cottbus: "Schöner Tag für uns, schöner Tag auch für mich heute. Da hat alles gepasst. Wir hatten natürlich auch ein bisschen einen glücklichen Spielverlauf. Wir hatten ein bisschen Glück, dass Rostock nicht in Führung geht. Am Ende haben wir aber auch viel Druck gemacht und hätten auch das 4. oder 5. machen können."...zur Ansprache von Wollitz im Kreis: "Erstmal hat er gesagt, wieviel wir in den nächsten zwei, drei Tagen freibekommen. Wir werden zwei Tage regenerieren. Es war eine lange Hinserie, wir sind auch extrem kaputt. Da werden wir einen Nachmittag frei machen, in der Woche und wollen versuchen, die letzten drei Punkte auch noch einzusammeln."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eEpUdHdzYldOTmt6WnJpdmNtOU8xV1NqbG52MGNSZXc2V1d6TEdQWGdQST0=Daniel Brinkmann, Trainer Rostock: "Jetzt alles aufs Pech zu schieben, ist auch zu einfach. Wir müssen einfach konsequenter sein. Wir haben drei Aluminiumtreffer, wir laufen zweimal allein auf den Torwart, der Ball wird noch zweimal von der Linie geklärt. Wir hatten Chancen für 6 bis 7 Spiele. Sicherlich müssen wir diese Situationen besser lösen, sicherlich müssen wir Chancen machen und in letzter Konsequenz auch besser verteidigen, in den entscheidenden Situationen. Das ist uns nicht gelungen. So verliert man ein Spiel gegen eine Mannschaft, die einen brutalen Lauf hat. Ich denke, wenn wir das Spiel gewinnen oder es 4:4 ausgeht, kann auch keiner was sagen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SURMSGtvWGYwbzFaMDdSZXpBUnZON0ZmU2pWdzJnT2huWVoyNnNvbmpiaz0=Alexander Rossipal, Spieler Rostock: "Das ist extrem bitter. Wir hatten genügend Chancen, um in Führung zu gehen. Aber auch, dass es mit dem 0:3 nicht so hoch ausfällt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SURMSGtvWGYwbzFaMDdSZXpBUnZON0ZmU2pWdzJnT2huWVoyNnNvbmpiaz0=Fußball live bei MagentaSportMontag, 16.12.2024Frauen-Bundesligaab 17.45 Uhr: 1. FC Köln - RB LeipzigFreitag, 20.12.20243. Liga - 19.Spieltagab 18.30 Uhr: FC Ingolstadt 04 - FC Energie CottbusSamstag, 21.12.20243. Ligaab 13.30 in der Konferenz und als Einzelspiel: Borussia Dortmund II - 1. FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München, Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart II, Viktoria Köln - SV Sandhausen, SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresdenab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - SV Wehen WiesbadenSonntag, 22.12.2024Ab 13.15 Uhr: Waldhof Mannheim - Arminia BielefeldAb 16.15 Uhr: SC Verl - VfL OsnabrückAb 19.15 Uhr: Hansa Rostock - Hannover 96 II