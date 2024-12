Die Verleihung des Design Intelligence Award (DIA) 2024 fand am 6. Dezember auf dem Liangzhu-Campus der China Academy of Art statt. Der Fourier General-Purpose Humanoid Robot GR-1 gewann die höchste Auszeichnung den Grand Prix. Das THETA Dental Implant Surgery Robot System, Digital Central Axis: Immersive Interactive Digital Exhibition of Beijing's Central Axis, Pic Copilot und der Ventete aH-1 Helm (Vereinigtes Königreich) erhielten Goldene Auszeichnungen.

Der 2015 gegründete Design Intelligence Award (DIA) ist der erste internationale Akademiepreis im Bereich Industriedesign in China. Er verfolgt die Kernwerte "Humanistische Intelligenz, Lebensweisheit, Industriellen Think Tank und Wissenschaft-Kunst Intelligenz" und hat erfolgreich neun Ausgaben abgehalten. Der DIA strebt nach Professionalität, Internationalität und Perspektivität, was ihn zum einflussreichsten Industriedesign-Wettbewerb in China und zu einer wichtigen globalen Plattform für die Diskussion von intelligentem Design und innovativer Weisheit macht.

Die aktuelle DIA-Ausgabe wurde am 15. Dezember 2023 offiziell gestartet und hat mehr als 8.000 Einreichungen aus 47 Ländern und Regionen weltweit erhalten, darunter sieben neue teilnehmende Länder, wodurch zum ersten Mal 76 Länder und Regionen vertreten sind. Von den Einreichungen wurden 360 Werke aus 21 Ländern und Regionen ausgezeichnet, von denen 39 herausragende Werke ins Finale einzogen. Bemerkenswert ist, dass 58 der ausgewählten Werke noch nicht auf dem Markt sind und 56 ihre weltweite Premiere feiern. Die Einreichungen dieses Jahres spiegeln die globale Vielfalt und den interkulturellen Austausch der modernen Ära wider und decken bahnbrechende Anwendungen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Gehirn-Computer-Schnittstellen, virtuelle Realität, neue Materialien und mehr ab. Sie erkunden aktiv neue Felder der erweiterten Realität und der Mensch-Maschine-Symbiose innerhalb aufstrebender Industrien wie der Niedrigflughöhenwirtschaft, dem digitalen Kulturtourismus und der humanoiden Robotik und fördern den Wiederaufbau und die Modernisierung globaler Lieferketten, Innovationsketten und Wertschöpfungsketten im Zeitalter von Industrie 4.0.

