KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" kommentiert die Diskussion über syrische Flüchtlinge in Deutschland:

"Bisher kann noch niemand mit Gewissheit sagen, ob der Rebellenallianz unter Führung der islamistischen HTS zu trauen ist und ob sie den Frieden herbeiführen wird, den sie verspricht. Dafür ist es zu früh, die Lage in Syrien noch zu instabil. Auf Hoffnung allein darf sich Politik eben nicht stützen. Hinzu kommt: Unter den rund 975.000 in Deutschland lebenden Syrern sind nicht nur Menschen mit Flüchtlingsstatus oder jene, die subsidiären Schutz genießen. Einige von ihnen haben die deutsche Staatsbürgerschaft angekommen, sind gut integriert und puffern den eklatanten Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland ab. Syrische Arbeitskräfte werden in vielen Branchen dringend gebraucht. Wer alle Syrer pauschal loswerden will, der verkennt, dass Deutschland auf Einwanderung angewiesen ist."/yyzz/DP/men