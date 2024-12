DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Notenbanken und China-Daten im Fokus

DOW JONES--Mehrheitlich mit leichten Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Börsen zu Wochenbeginn. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf Zurückhaltung vor den Sitzungen der US-Notenbank und der Bank of Japan (BoJ) in dieser Woche. Mehrheitlich wird bei der Fed mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet, doch es herrscht Uneinigkeit, wie der weitere Zinskurs aussehen wird. An den chinesischen Börsen stehen zudem Konjunkturdaten im Fokus. Der Schanghai-Composite gewinnt 0,1 Prozent, hatte im Verlauf jedoch schon deutlicher im Plus gelegen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert dagegen 0,6 Prozent.

Die enttäuschenden chinesischen Daten für November unterstreichen die Herausforderung für Peking, eine nachhaltige Wachstumsbelebung zu erreichen, so Julian Evans-Pritchard, Leiter des Bereichs China Economics bei Capital Economics. Er ist der Meinung, dass die Daten einen "unerwarteten Schwungverlust" zeigten, da das Wachstum der Einzelhandelsumsätze auf 3 Prozent zurückging, nachdem es im Oktober mit plus 4,8 Prozent noch auf ein Achtmonatshoch gestiegen war. Capital Economics geht aber davon aus, dass die Verlangsamung im November nur vorübergehend sein könnte und das Wachstum in den kommenden Monaten mit mehr politischer Unterstützung wieder anziehen könnte. "Wir bezweifeln jedoch, dass die Anreize mehr als eine kurzfristige Verbesserung bewirken können, zumal die derzeitige Stärke der Exportnachfrage wahrscheinlich nicht aufrechterhalten werden kann, sobald Trump beginnt, seine Zoll-Drohungen umzusetzen", fügt der Teilnehmer hinzu.

Die Industrieproduktion in China legte im November mit plus 5,4 Prozent etwas stärker zu als erwartet. Dagegen blieben die Anlageinvestitionen in den Städten mit einer Zunahme im Zeitraum Januar bis November von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr etwas hinter der Erwartung eines Plus von 3,4 Prozent zurück.

Der Nikkei-225 gibt anfängliche Gewinne wieder ab und verliert 0,1 Prozent. Hier wird auf das Ergebnis der Sitzung der BoJ am Donnerstag geschaut. "Wir rechnen mit einer Anhebung um 25 Basispunkte auf 0,5 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Dezember gegenüber einer Anhebung im Januar liegt jedoch bei 60 zu 40", so Moody's Analytics. Die Analysten stellen fest, dass die BoJ besorgt ist, dass die Yen-Schwäche die Inflation ankurbeln und die Reallöhne und Verbraucherausgaben beeinträchtigen könnte. Allerdings seien die Finanzmärkte in den vergangenen zwei Wochen nervös gewesen, und der Yen habe gegenüber dem Dollar wieder etwas an Boden gewonnen, heißt es.

Auch der Kospi in Seoul kann die Anfangsgewinne nicht behaupten und fällt um 0,3 Prozent. Hier stehen weiter die politischen Entwicklungen des Landes im Blickpunkt. Das Parlament hat für ein Amtsenthebungsverfahren von Präsident Yoon Suk Yeol gestimmt, dem damit sofort seine Befugnisse entzogen werden. Hintergrund des Verfahrens ist die Entscheidung des Präsidenten gewesen, kurzzeitig das Kriegsrecht zu verhängen. Yoon wird erst dann seines Amtes enthoben, wenn das südkoreanische Verfassungsgericht das Amtsenthebungsverfahren überprüft und bestätigt hat. Das Gericht hat dafür bis zu sechs Monate Zeit. Ministerpräsident Han Duck-soo wird in der Zwischenzeit als amtierender Präsident fungieren.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.245,20 -0,6% +8,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.439,41 -0,1% +17,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.487,66 -0,3% -6,3% 07:00 Schanghai-Comp. 3.395,11 +0,1% +14,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.856,91 -0,6% +17,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.819,07 +0,2% +17,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.604,93 -0,2% +10,6% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,0518 +0,2% 1,0498 1,0459 -4,8% EUR/JPY 161,73 +0,3% 161,28 159,90 +3,9% EUR/GBP 0,8323 -0,0% 0,8323 0,8282 -4,1% GBP/USD 1,2638 +0,2% 1,2613 1,2627 -0,7% USD/JPY 153,76 +0,1% 153,63 152,88 +9,1% USD/KRW 1.435,38 +0,4% 1.435,38 1.432,98 +10,6% USD/CNY 7,1967 -0,1% 7,1967 7,2038 +1,4% USD/CNH 7,2862 +0,1% 7,2818 7,2888 +2,0% USD/HKD 7,7749 -0,0% 7,7759 7,7737 -0,4% AUD/USD 0,6376 +0,3% 0,6360 0,6367 -6,3% NZD/USD 0,5781 +0,3% 0,5763 0,5764 -8,5% Bitcoin BTC/USD 104.636,40 +1,3% 103.296,30 99.927,15 +140,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,87 71,29 -0,6% -0,42 +1,3% Brent/ICE 74,19 74,49 -0,4% -0,30 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.651,51 2.648,36 +0,1% +3,16 +28,6% Silber (Spot) 30,51 30,55 -0,1% -0,04 +28,3% Platin (Spot) 920,08 925,73 -0,6% -5,66 -7,3% Kupfer-Future 4,18 4,20 -0,5% -0,02 +5,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

December 16, 2024

