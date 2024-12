Der Bitcoin hat am Wochenende erneut kräftig Gas gegeben. In der Nacht zum Montag hat er ein neues Rekordhoch markieren können und damit die erst wenige Tage alte Höchstmarke erneut übertreffen können. Der Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen sowie die derzeitigen Leitzinssenkungen unterstützen die älteste und bekannteste Kryptowährung.Bis auf 106.493 Dollar ist der Bitcoin in der Nacht von Sonntag auf Montag geklettert. Aktuell notiert er leicht darunter bei 105.003 Dollar, ...

