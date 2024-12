Hannover (ots) -Lastenräder, ob als klassische Version oder E-Bike, bieten enormes Mobilitätspotenzial. Sie ersetzen in vielen Fällen das Auto, transportieren Einkäufe, Kinder oder Haustiere und punkten mit emissionsfreiem Betrieb. Doch trotz dieser Vorteile und vorhandenem Interesse, zögern viele Menschen, sich ein Lastenrad anzuschaffen. Eine aktuelle Studie des Mobilitätsanbieters Linexo by Wertgarantie (https://www.linexo.de/presse/studien/2024/aktive-mobilitaet-und-lastenrad) [1] zeigt, warum - und wie sich diese Hürden überwinden lassen.Fast 70 Prozent der Lastenrad-Interessierten nennen hohe Anschaffungskosten als Hauptgrund, warum sie bisher kein Lastenrad besitzen. Besonders Frauen empfinden die Kosten mit über 76 Prozent als zu hoch. Klimafreundliche Mobilität mit dem Lastenrad scheitert somit oft an wirtschaftlichen Bedenken.Lastenrad-Förderung vs. FinanzierungAuf Landesebene werden derzeit nur gewerblich genutzte Cargobikes gefördert. Für Privatpersonen eignet sich eine Finanzierung über Dienstrad-Leasing. Beschäftigte, deren Arbeitgeber ein Leasing-Angebot macht, können per Gehaltsumwandlung das Wunschbike finanzieren und durch Steuervorteile bis zu 40 Prozent einsparen. Wie hoch der individuelle Kostenvorteil ist, berechnet zum Beispiel der Linexo Rechner (https://leasing.linexo.de/vorteilsrechner).Aufbewahrung und SicherheitNeben den Kosten hält die Sorge, das Lastenrad nicht sicher unterbringen zu können, von der Anschaffung ab. Berechtigt: Denn die Studie von Linexo zeigt, dass sowohl Vandalismus als auch Diebstahl mit jeweils 17,1 Prozent beim Lastenrad deutlich wahrscheinlicher (https://www.linexo.de/presse/pressemeldungen/lastraeder-anfaellig-fuer-diebstahl-vandalismus) sind, als bei Fahrrädern und E-Bikes (jeweils rund 7 %). Mehr und sicherere Fahrradstellplätze im öffentlichen Raum, in Fahrraddepots und -parkhäusern könnten diesen Bedenken entgegenwirken. Eine Versicherung des Lastenrads verhindert zwar nicht den Schaden selbst, erstattet jedoch die Kosten für Reparaturen und den Ersatz des Bikes im Schadenfall."Egal, ob das Lastenrad geleast ist oder nicht, empfehlen wir einen Komplettschutz. Sowohl Verschleiß als der häufigste Schaden am Bike sollte abgedeckt sein, als auch die teuersten Schäden, wie Vandalismus und Diebstahl", sagt Sören Hirsch, Bereichsleitung Bike bei Linexo.Transportpotenzial weckt InteresseTrotz der Herausforderungen ist das Interesse an Lastenrädern groß. 14,6 Prozent der Befragten, die noch kein Lastenrad besitzen, möchten sich in Zukunft eines anschaffen. Für Frauen steht besonders der ökologische Aspekt im Vordergrund, während Männer vor allem die Einsparung von Betriebskosten reizt. Über 60 Prozent der Frauen und mehr als die Hälfte der Männer möchten das Lastenrad für den Transport von Einkäufen und Kindern nutzen.[1] Befragt wurden 5.001 Fahrrad- und E-Bike-Nutzerinnen und -Nutzer ab 18 Jahren. Die Stichprobe ist in den Merkmalen Geschlecht, Alter und Bundesland bevölkerungsrepräsentativ zusammengesetzt und wurde über ein Online-Access-Panel erhoben. Der Erhebungszeitraum erstreckte sich vom 21. November 2023 bis zum 11. Januar 2024.Über Linexo by WERTGARANTIEMit Leistungen von Leasing bis Versicherung ist Linexo der verlässliche Partner bei allen Fragen der aktiven Mobilität.Dienstrad-Leasing mit Linexo bietet Unternehmen und ihren Mitarbeitenden praktische Lösungen für die Mobilität auf dem Fahrrad und E-Bike. Transparente Konditionen, digitale Prozesse und ein Netzwerk von über 2.000 Partnern im lokalen Bike Fachhandel machen Leasing mit Linexo einfach und verlässlich.Der Linexo Komplettschutz deckt die häufigsten Schäden am Bike ab, wie Verschleiß, Sturz, Unfall, Vandalismus, Diebstahl, unsachgemäße Handhabung und technische Defekte. Mit einem starken regionalen Netzwerk sowie einer einfachen, digitalen Schadenabwicklung per App und Kundenportal, sorgt Linexo dafür, dass alle Bike-Fans sicher unterwegs bleiben. Der E-Bike Komplettschutz erhielt 2024 erneut die Auszeichnung "Beste E-Bike Versicherung" von Focus E-Bike.Hinter Linexo stehen Erfahrungen aus einem Jahrzehnt Bike Leasing, 25 Jahren Bike Versicherung und 60 Jahren Wertgarantie Group.Pressekontakt:Julia-Maria Blesin | Tel: 0049 174 23 98 130 | E-Mail:j.blesin@linexo.com | www.linexo.deOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/5931016