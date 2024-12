NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3100 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte sein Bewertungsmodell in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar an aktuelle Preise und Prognosen an. Primär betrifft es die erwarteten Gaspreise für 2025./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 15:20 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BP6MXD84