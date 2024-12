Dank sinkender Zinsen gewinnen Dividendenaktien wieder an Attraktivität. Doch nicht alle Aktien mit hoher Ausschüttung lohnen sich als Investment: Auf die richtige Auswahl kommt es an. Nicht nur die Europäische Zentralbank dürfte am Donnerstag (12.12.) ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,0% senken. Auch die Schweizer Nationalbank hat bei einer Inflationsrate von nur 0,7% im November den Spielraum für einen ähnlichen Schritt. Analysten erwarten eine weitere Senkung um 25 Basispunkte im März, sodass der Leitzins bis dahin auf 0,5% fällt. Geschäftsbanken werden ihren Sparzins entsprechend senken, sodass bei Sparguthaben ein realer Kaufkraftverlust droht. Schweizer Staatsanleihen ...

