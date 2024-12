The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2024ISIN NameEU000A3JZSS8 ESM 24-19.12.24XS2555193957 DZ BANK IS.A1916DE000BLB8C98 BAY.LDSBK ZERT. 01/2025XS2102904864 CCCI TREASUR 20/UND.FLRXS2521786272 ASIAN DEV.BK 22/24 MTNCH1231312716 KOREA N.OIL 22/24DE000HLB40B9 LB.HESS.THR. IHS 20/29DE000HLB4S83 LB.HESS.-THR.IS.18/28DE000HLB4T66 LB.HESS.-THR.IS.18/28DE000HLB4S00 LB.HESS.-THR.IS.18/28XS2093604036 INTL.MERCH.H 19/24 MTNCH0261399064 BALOISE HLDG 14-24DE000DZ1J4W1 DZ BANK IS.13/24 A339DE000DZ1J4Q3 DZ BANK IS.A333CH0130249581 SRLEV 11/UND. FLR