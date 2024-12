Dieser Tage bekommen die von der EZB beaufsichtigten Großbanken Post von der Notenbank. Die für das kommende Jahr festgelegten Eigenkapitalquoten, die die Finanzinstitute einhalten müssen, wurden bestimmt. Während die Commerzbank nicht mehr Kapital als in diesem Jahr vorhalten muss, sieht es bei der Deutschen Bank anders aus.Bereits vergangene Woche hatte die Commerzbank bekannt gegeben, dass die Mindestanforderung an das Eigenkapital bei ihr auch 2025 bei 10,31 Prozent liegen wird. Diese Quote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...