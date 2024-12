Der DAX befindet sich in einem intakten, starken Bullenmarkt, der sich durch kaum vorhandene Schwankungen, ausbleibende Korrekturen und immer wieder neue Rekorde auszeichnet. Er steigt vor Weihnachten zwar nur noch im Zeitlupentempo. Die Anleger aber dürften zufrieden sein, auch wenn für neue, kräftige Anstiege zum Ende eines weiteren 20-Prozent-Jahres die Überzeugung für weitere Käufe fehlt.

Höhepunkt der laufenden Woche ist die Sitzung der US-Notenbank. Die Eckpunkte dieser geldpolitischen Sitzung sind bereits so weit eingepreist, dass die bloße Ankündigung der ohnehin erwarteten Zinssenkung um 25 Basispunkte kaum für die bislang fehlende Volatilität sorgen dürfte. Im Vorfeld gab es keine Konjunkturdaten, die aus dem Rahmen gefallen sind. Die Abweichungen der Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten von den Erwartungen sind in den vergangenen Monaten kontinuierlich gesunken. Mit Donald Trump als US-Präsident dürfte das Überraschungspotenzial der Daten wieder zunehmen. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit.

Neben der Fed-Sitzung erhalten Anleger in dieser Woche neue Informationen zur Inflationsentwicklung. Der PCE-Deflator, der am Freitag veröffentlicht wird, ist der bevorzugte Preisindikator der Fed, gefolgt vom Verbraucherpreisindex, der bereits letzte Woche veröffentlicht wurde. Auch hier wären größere Abweichungen eine Überraschung.

Hierzulande stehen der ZEW- und der ifo-Index auf der Agenda. Ersterer ist diesmal aussagekräftiger, da die letzte Umfrage genau in die überraschende Woche des Wahlsieges von Trump und dem fast zeitgleichen Ende der Ampelregierung fiel. Wirklich neue Impulse dürften von den beiden Wirtschaftsdaten nicht ausgehen. Allerdings dürfte der Markt genau beobachten, wie sich die politischen Probleme in Frankreich auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft auswirken.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.