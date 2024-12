PEKING (dpa-AFX) - In China hat im November der Umsatz im Einzelhandel enttäuscht. Die Industrieproduktion legte dagegen im Rahmen der Erwartungen zu. Der Einzelhandelsumsatz zog im November im Vergleich zum Vorjahr um lediglich drei Prozent an, wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Damit fiel das Wachstum deutlich niedriger als im Vormonat aus. Im Oktober hatte das Wachstum noch bei 4,8 Prozent gelegen. Von Bloomberg befragte Experten hatten dagegen damit gerechnet, dass sich dieses im November leicht beschleunigt. Die Industrieproduktion stieg im November im Vergleich zum Vorjahr wie von Analysten erwartet um 5,4 Prozent an. Einige Experten wie die Societe-Generale-Volkswirtin Michelle Lam führen dies allerdings auch auf Vorzieheffekte vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump im Januar zurück. Dieser könnte die Ausfuhr von Waren durch Zölle erschweren./zb/la/stk