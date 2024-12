Berlin (ots) -Der Jahreswechsel bietet Handwerksunternehmen die Chance, den Betrieb neu zu strukturieren und effizienter aufzustellen. Ob steigende Kosten, Fachkräftemangel oder wachsende Kundenanforderungen - wer jetzt gezielt Prozesse optimiert, kann nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit steigern."Viele Betriebe unterschätzen, wie viel Potenzial in der Optimierung von Arbeitsabläufen steckt", sagt Maximilian Winkler. "Mit gezielten Maßnahmen wie besserer Planung, digitaler Zeiterfassung und klarer Kommunikation können Handwerker ihre Produktivität deutlich erhöhen." In diesem Beitrag verrät er 5 Tipps, wie Handwerksunternehmen Effizienz in den Betrieb bringen.Mehr Effizienz durch digitale AbläufeDigitale Tools können die Produktivität in Handwerksunternehmen enorm steigern, weil sie einfache Aufgaben automatisieren und so Kapazitäten für komplexere Tätigkeiten schaffen. "In vielen Handwerksbetrieben werden die Lagerbestände immer noch manuell verwaltet - oft sogar ohne klare Zuständigkeiten. Digitale ERP-Systeme kümmern sich deutlich effizienter um diese Aufgaben", weiß der Branchenexperte Maximilian Winkler. Ähnlich verhält es sich bei der Arbeitszeiterfassung, die durch Tools wie Clockodo oder Timemaster präzise durchgeführt werden kann. Bei der strukturierten Planung und Durchführung von Projekten hingegen unterstützen Anwendungen wie MeisterTask oder Trello.Mehr Effizienz durch klarere KommunikationsstrukturenFehler entstehen in Handwerksbetrieben oft dann, wenn die Mitarbeiter nicht ausreichend miteinander kommunizieren. "Als Marketingagentur stellen wir immer wieder fest, dass die Kommunikationsstrukturen in vielen Handwerksunternehmen veraltet sind. Das erschwert einen effizienten und zielorientierten Austausch", bestätigt Maximilian Winkler. Durch wöchentliche Meetings, moderne und transparente Kommunikationsplattformen und Tools, die Projektupdates in Echtzeit ermöglichen, fördern die Betriebe den Austausch unter den Mitarbeitern und reduzieren so Missverständnisse.Mehr Effizienz durch eine optimierte PlanungEffizienz lässt sich nur durch eine ausreichende Planung realisieren - das trifft auch auf die Abläufe in Handwerksunternehmen zu. Moderne Softwarelösungen unterstützen dabei die gezielte Steuerung der vorhandenen Ressourcen, sowohl hinsichtlich der Materialplanung als auch bezüglich des Mitarbeitereinsatzes. "Jede Planung sollte immer auch einen ausreichend großen Puffer beinhalten, um eventuelle Verzögerungen abfedern zu können", ergänzt Maximilian Winkler.Mehr Effizienz durch eine stärkere MitarbeitereinbindungBei allen Optimierungsmaßnahmen sollten auch die Mitarbeiter einbezogen werden, betont er: "Wir stellen immer wieder fest, dass Betriebsinhaber ihr Unternehmen im Alleingang umkrempeln wollen. Dabei sind es oft die Mitarbeiter, die die besten Ideen für Verbesserungen haben - schließlich geht es um ihre tägliche Arbeitsumgebung." Indem die Handwerker zu Feedbacks ermuntert und spezielle Team-Workshops abgehalten werden, schaffen Arbeitgeber gute Gelegenheiten für ihre Mitarbeiter, um Verbesserungsvorschläge konstruktiv vorzubringen.Mehr Effizienz durch ein stärkeres Fortbildungs- und SchulungsangebotDas Handwerk unterliegt seit jeher regelmäßig Neuerungen. Damit ein Betrieb wettbewerbsfähig bleibt, ist es daher unabdingbar, dass die Mitarbeiter stets mit den neuesten Technologien und Techniken vertraut sind. "Der Umgang mit Maschinen und Tools ist wichtig; dabei sollten jedoch die Soft Skills der Handwerker nicht vergessen werden", ergänzt Maximilian Winkler. Diese sorgen dafür, dass die Kundenorientierung im Betrieb stets hochgehalten wird. Für Weiterbildungsmaßnahmen stehen Unternehmen dabei regelmäßig staatliche Fördermöglichkeiten zur Verfügung.Über Maximilian Winkler:Max Winkler ist der Geschäftsführer der W&S Epic GmbH. Er unterstützt mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistung dabei, zum Marktführer in ihrem Bereich zu werden. Dazu hat er mit seinem Team ein ganzheitliches System für die digitale Neukunden- und Mitarbeitergewinnung entwickelt. Sein Konzept reicht von einer durchdachten Mediastrategie über die Konzeption und Produktion von digitalen Werbemitteln bis hin zur Ausspielung von Werbekampagnen auf Google und in Social Media. Seine Kunden können auf diesem Weg die Reichweite erhöhen, ihre Marke stärken und konstant neue Kunden oder Mitarbeiter gewinnen. Mehr Informationen unter: https://ws-epic.de/Pressekontakt:W&S Epic GmbHMax WinklerE-Mail: hallo@ws-epic.deWebseite: https://ws-epic.de/PressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: W&S Epic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174164/5931025