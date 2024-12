NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1050 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Dänen stehen zudem auf der "Analyst Focus List" und tragen zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch". Die Übernahme des Auftragsherstellers Catalent werde in den kommenden Tagen über die Bühne gehen, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für die Anlegerstimmung sei dies enorm positiv, denn sie sei quasi ein Synonym für den Nachschub der Dänen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2024 / 22:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2024 / 02:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333