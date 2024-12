EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

CHEPLAPHARM ERWIRBT GEMZAR® VON LILLY Binningen/Greifswald, 16. Dezember 2024

Mit dem am 2. Oktober 2024 unterzeichneten und nun am 13. Dezember vollzogenen Kauf des Präparates Gemzar® von Eli Lilly and Company erweitert die CHEPLAPHARM Gruppe erneut ihr bestehendes Portfolio im Onkologie-Bereich. Die Transaktion beinhaltet die Übertragung der weltweiten Rechte (außer Südkorea).



CHEPLAPHARM ist weltweiter Marktführer bei der Übernahme etablierter Originalpräparate von forschenden Pharmakonzernen. Mit dem Kauf von Gemzar® erwirbt CHEPLAPHARM ein bewährtes Chemotherapeutikum zur Therapie verschiedener Krebsarten: nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, Urothel-, Gallengangs-, Bauchspeicheldrüsen-, Eierstock- und Gebärmutterhalskrebs sowie Brustkrebs. Der Wirkstoff Gemcitabin wird von der WHO auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel (WHO Model Lists of Essential Medicines) geführt.

"Wir freuen uns, dass wir nach der Unterschrift im Oktober die Transaktion von Gemzar® innerhalb von nur etwas mehr als zwei Monaten erfolgreich abschließen konnten und damit die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Lilly nach der Übernahme des Zyprexa®-Portfolios im vergangenen Jahr fortsetzen", sagt Edeltraud Lafer, CEO von CHEPLAPHARM. Gemzar® ist ein gut etabliertes Markenmedikament, welches das bestehende Onkologie-Portfolio von CHEPLAPHARM weiter stärkt. In diesem Therapiebereich verfügt das Unternehmen mit Marken wie Vesanoid®, Tarceva®, Xeloda®, Myocet®, Paraplatin® und Taxol® bereits über ein breit gefächertes und zugleich patientenorientiertes Produktportfolio für die Behandlung verschiedener Krebsarten.

Die Transaktion umfasst das geistige Eigentum sowie Produktregistrierungen.

Über CHEPLAPHARM Die CHEPLAPHARM-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com . Pressestelle: CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.com



