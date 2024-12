Aixtron-Aktie - Inliner für den Seitwärtstrend

Die Aktie des Halbleiterkonzerns Aixtron bewegt sich seit Anfang des Jahres 2024 kräftig nach unten. Ausgehend von ihrem Hoch bei 40 Euro verlor die Aktie mehr als 60 %. Unlängst ergab sich eine sehr schöne Trendwende nach oben, die bald in eine Seitwärtstendenz übergehen könnte.

Für diese 20-%-Rendite muss die Aixtron-Aktie sich lediglich seitwärts bewegen, und zwar oberhalb von 10,00 Euro und unterhalb von 22,00 Euro. Die Aktie handelt momentan bei 14,87 Euro. Vorausgesetzt jegliches Knock-out-Ereignis bleibt aus, das heißt der Kurs des Basiswerts notiert zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit auf oder unter der unteren Barriere oder auf oder über der oberen Barriere, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 16. Mai 2025, automatisch ausgeübt. Besitzer des Optionsscheins erhalten sechs Tage später am Zahltag 10 Euro. Falls es der Aktie jedoch nicht gelingt, zwischen den Barrieren zu bleiben, verfällt der Optionsschein wertlos.

Wie in der nachfolgenden Grafik ab Dezember 2019 ersichtlich wird, befindet sich die Aixtron-Aktie in einem Konsolidierungsdreieck. Sie sehen die entsprechende Formation mit türkisen Linien eingezeichnet. Die Inline-Barrieren (rot eingezeichnet) befinden sich deutlich außerhalb dieser Formation und damit charttechnisch in sicherem Abstand zum aktuellen Kurs.

Innerhalb des Konsolidierungsdreiecks befindet sich dazu eine hellrot eingezeichnete Widerstandszone zwischen 17,90 und 19,60 Euro, die ebenfalls weitere Kursavancen deckeln sollte. Der Abstand zur oberen Barriere beträgt momentan knapp 48 %. Es ist demnach von charttechnischer Seite her nicht zu erwarten, dass die Aktie die obere Barriere im Laufe der nächsten sechs Monate ansteuern wird, zumal im Bereich dieser Widerstandszone auch die fallende 200-Tage-Linie zu finden ist. Aktuell wird dieser gleitende Durchschnitt, der als Realtime-Widerstand dient, bei knapp 18,92 Euro berechnet. Der ebenfalls dort zu findende Abwärtstrend sollte zusätzlich weitere Kursavancen verhindern.

Abbildung 1 - Aixtron SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Auf der Unterseite ist die Aktie gut unterstützt im Bereich zwischen 13,60 und 14,20 Euro. Diese Unterstützungszone sehen Sie im Kursverlauf als hellgrünen Bereich hervorgehoben. Wie unschwer zu erkenne ist, liegt auch die Unterstützungszone innerhalb der Beschränkungen des Konsolidierungsdreiecks. Zudem liegt die untere Barriere unter den Hochs aus dem Jahre 2020, und mit einem prozentualen Abstand von mehr als 32 % zur unteren Barriere. Zur Info: Ehemalige Hochs, die überschritten werden, dienen in der Zukunft als Unterstützung.

Die Aixtron-Aktie, die seit Jahren schon zum MDAX-Index gehört, hängt damit nicht nur fest zwischen Unterstützung und Widerstand, sondern befindet sich auch noch im langfristigen Konsolidierungsdreieck, dessen Spitze voraussichtlich erst im Mai 2025 erreicht wird. Diese Faktoren lassen den hier vorgestellten Inline-Optionsschein als ideales Anlageinstrument erscheinen, dass bei einer Haltedauer bis zum Ablaufdatum im März 2025 einen maximalen Gewinn von über 21 % in Aussicht stellt.

Um einem Totalverlustrisiko zu entgehen, sollte die Position allerdings bei einem Kurs der Aixtron-Aktie unter 12,50 Euro oder über 20,23 Euro geschlossen werden. Wird eine der Barrieren verletzt verfällt der Inline-Optionsschein wertlos.

