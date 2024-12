DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaft verliert an Schwung - Einzelhandel überraschend schwach

Ein Bündel von Wirtschaftsdaten aus China für November deutet darauf hin, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Wachstumsdynamik verliert. Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze hat sich im vergangenen Monat unerwartet stark verlangsamt und ist im Jahresvergleich nur noch um 3 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Plus von 4,8 Prozent im Oktober, wie aus den veröffentlichten Zahlen des chinesischen Statistikamtes hervorgeht. Ökonomen hatten mit einem Plus von 4,7 Prozent gerechnet.

SPD will Wirtschaft ankurbeln und Rentenniveau stabil halten

Die SPD will mit drei Kernforderungen in den Bundestagswahlkampf ziehen. Sie will das Wirtschaftswachstum ankurbeln und Arbeitsplätze sichern. Außerdem sollen Familien und Beschäftigte entlastet werden. Ein dritter Schwerpunkt ist die Sicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent. Die SPD will überdies den Mindestlohn auf 15 Euro erhöhen. In ihrem Programm will die SPD eine Einkommensteuersenkung für 95 Prozent der Einkommen und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel von 7 auf 5 Prozent. Davon erhofft sich die SPD eine Ankurbelung der Wirtschaft. Die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz will außerdem die ausgesetzte Vermögensteuer für Reiche mit Vermögen über 100 Millionen Euro revitalisieren.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt +2,1% (PROG: +1,2%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt +5,6% gg Vj

Indonesien Exporte Nov 24,01 Mrd USD

Indonesien Importe Nov 19,59 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Nov Überschuss 4,42 Mrd USD (PROG Überschuss 2,48 Mrd USD)

