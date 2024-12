ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole nannte am Montag zehn Fragen, die von ihm befragte Anleger und er dem neuen Konzernchef Elliott Hill in der Runde nach dem Quartalsbericht gerne stellen würden. An erster Stelle geht es darum, wo Hill in seinen ersten beiden Monaten im Amt den dringendsten strategischen Veränderungsbedarf ausgemacht hat./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2024 / 03:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2024 / 03:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US6541061031