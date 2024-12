Wien (ots) -kommunikationskongress.at am 7. Mai 2025 in WienAPA-Comm und der Public Relations Verband (PRVA) laden am 7. Mai 2025 erstmals zum kommunikationskongress.at, dem neuen Fixpunkt der österreichischen Informations- und Kommunikationsbranche. Der Kongress im Wiener Tech Gate bietet mit einem umfassenden Format Diskussion und Reflexion zu allen Themen, die die Branche aktuell bewegen. Die Kooperationsveranstaltung des größten Kommunikationsdienstleisters und des größten Branchenverbandes des Landes löst damit den bisherigen Kommunikationstag/ktag des PRVA ab."Wir sehen den kommunikationskongress.at als neue Plattform für den fachlichen und persönlichen Austausch zu allen Aspekten der professionellen Kommunikation. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Knotenpunkt für alle Player der Branche ein starkes Zeichen für vertrauenswürdige PR und Kommunikation setzen können", skizziert Klemens Ganner, Leiter von APA-Comm.PRVA-Präsidentin Ingrid Gogl betont: "Kommunikation, Medien und Gesellschaft haben große Herausforderungen zu meistern - reden wir darüber. Wir freuen uns sehr über die professionelle Zusammenarbeit und auf einen spannenden, abwechslungsreichen, bereichernden kommunikationskongress.at mit intensivem Wissenstransfer auf Top-Niveau."Die Veranstaltung im Tech Gate startet mit einem Pre-Opening-Auftakt am Abend des 6. Mai, am 7. Mai folgt der ganztägige Fachkongress. Das neue Format soll langfristig etabliert werden und einen jährlichen Fixpunkt der Branche bilden.Über APA-CommAPA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und Journalist:innendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.Über PRVAPublic Relations Verband Austria ist der Verband für Kommunikationsexpert:innen mit einem ganzheitlichen Verständnis für professionelle und strategische Kommunikation in Österreich. Als freiwillige Interessenvertretung und zentrale Vernetzungsplattform für seine rund 800 Mitglieder unterstreicht der PRVA die gesellschaftspolitische Relevanz und Verantwortung von professionellen Public Relations.Ziel des PRVA ist es darüber hinaus, einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung und Weiterentwicklung der Branche zu leisten und gleichzeitig Verständnis für die unterschiedlichen Aufgabenbereiche und Kompetenzen von Public Relations und professioneller Kommunikation in der breiten Öffentlichkeit zu schaffen.Pressekontakt:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherin, Leiterin UnternehmenskommunikationTelefon: +43 (0)1 360 60-5710E-Mail: kommunikation@apa.atWebsite: apa.atPRVA Public Relations Verband AustriaVereinigung österreichischer KommunikationsfachleuteMag. Gerlinde Layr-GizyckiGeneralsekretärinSchwarzenbergplatz 4, 1030 WienTelefon: +43 (0)1 715 15 40-200E-Mail: office@prva.atWebsite: prva.atOriginal-Content von: APA-Comm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141813/5931112