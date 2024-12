Wien (www.anleihencheck.de) - Diese Woche kann mit der Veröffentlichung einiger Dezember-Stimmungsindikatoren auf beiden Seiten des Atlantiks aufwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Mittelpunkt würden die PMI-Schnellschätzungen stehen. Im November sei der Dienstleistungs-PMI in der Eurozone erstmals seit Jahresanfang wieder unter die 50 Punkte-Marke gefallen (49,5 Punkte), was zusätzliche Sorgen hinsichtlich der konjunkturellen Lage im Währungsraum geschürt habe (immerhin liege der Industrie-PMI schon seit geraumer Zeit unter 50 Punkten). Die Analysten würden eine leichte weitere Abnahme des Dienstleistungs-PMI auf 49,1 Punkte erwarten, beim Industrie-PMI sei lediglich ein marginaler Rückgang von 45,2 auf 45,0 Punkte zu erwarten. ...

