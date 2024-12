Hannover (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche vor Weihnachten hat es nochmal in sich, so die Analysten der Nord LB.Der Montag starte mit dem Dezember-Tableau zu den Einkaufsmanagerindices in der Eurozone, wobei konsensual eine Eintrübung erwartet werde. Der "Stimmungsindikator-Dienstag" folge mit dem ifo-Geschäftsklimaindex und den ZEW-Konjunkturerwartung zugleich, bevor es mit der FED-Zinsentscheidung am Mittwoch zum Wochenhighlight übergeht. Die Analysten würden von einer Senkung der als Leitzins bekannten FED Funds Target Rate um 25 Basispunkte ausgehen. Am Donnerstag würden in Japan und Großbritannien zwei weitere Zinsentscheide folgen. ...

