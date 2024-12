Die Global Loan Agency Services Group ("GLAS") freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Watiga Trust und Watiga Asia (zusammen "Watiga") bekanntgeben zu dürfen.

Die Transaktion wurde erstmals im März dieses Jahres angekündigt, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung durch die Monetary Authority of Singapore ("MAS"), die Ende November erteilt wurde.

Die Integration wird es GLAS ermöglichen, seine Kreditvermittlungs- und Treuhanddienste für seine lokalen Kunden in Asien von Singapur aus anzubieten. Außerdem erhalten die Kunden von Watiga Zugang zu einem erweiterten internationalen Dienstleistungsangebot.

Watiga ist das zweite Unternehmen, das GLAS in diesem Jahr erwirbt, nach dem französischen Vermögensverwaltungs- und Treuhandunternehmen Pristine, das im April zu GLAS kam. Seitdem haben GLAS und Pristine gemeinsam einen erweiterten Kundenstamm betreut und damit das strategische Grundprinzip der Transaktion bestätigt.

Durch die Akquisition von Watiga dehnt GLAS seine Präsenz auf die gesamte Asien-Pazifik-Region aus und erweitert durch das Hinzukommen des Teams von Watiga die Zahl seiner Fachkräfte in der Region auf über 60.

Watiga

Watiga ist ein Anbieter von Unternehmens-, Treuhand- und Fondsdienstleistungen.

Watiga Trust ist eine lizenzierte Treuhandgesellschaft, die von der Monetary Authority of Singapore (MAS) reguliert wird und als Treuhänder für kollektive Investitionsprogramme zugelassen ist.

Watiga Trust bietet eine Reihe maßgeschneiderter Treuhand- und Depotdienstleistungen und ist Mitglied des Singapore Institute of Banking and Finance, der Singapore Trustees Association, der Singapore Venture and Private Capital Association und der Asia Pacific Loan Market Association.

Watiga Asia bietet eine umfassende Palette an Fonds-, Kredit- und Unternehmensverwaltungsdienstleistungen und ist Mitglied der Singapore Fund Administrators Association.

GLAS

GLAS ist seit mehreren Jahren auf dem asiatischen Markt tätig und war in den letzten Jahren an hochkarätigen Umschuldungen in China wie Sino Ocean, Evergrande und Sunac beteiligt.

Nach Abschluss dieser Übernahme wird GLAS die Erweiterung der lokalen Kompetenzen des Teams unterstützen und eine einheitliche Betreuung der Kunden weltweit sicherstellen. Die bestehenden APAC-Büros von GLAS in Sydney, Melbourne und Brisbane werden Watiga zusätzliche operative Unterstützung bieten.

Die Gründer von GLAS, Mia Drennan und Brian Carne, äußerten sich wie folgt:

"Dies war ein weiteres fantastisches Jahr für GLAS. Wir freuen uns, unsere asiatischen Kunden direkt in ihrer Zeitzone betreuen zu können und eng mit Matt und dem Team zusammenzuarbeiten, um ein breiteres Angebot an Dienstleistungen und Produkten zu entwickeln, das wir weltweit einführen können."

Diese Partnerschaft stärkt die umfassende regulierte Abdeckung der Gruppe in der Asien-Pazifik-Region, der EU sowie in Nord- und Südamerika und bietet unseren Kunden die Möglichkeit, unser preisgekröntes Dienstleistungs- und Produktangebot einer größeren Anzahl von Kunden zugänglich zu machen.

Diese Akquisition ist ein weiterer bedeutender Meilenstein in unserer globalen Entwicklung und wir freuen uns, dass wir unseren Kunden über das GLAS-Netzwerk Zugang zu dem umfangreichen Wissen, den Lizenzen und der Expertise von Watiga verschaffen können."

Gründer und Managing Director von Watiga, Matt Richards, kommentierte:

"Der Aufbau von WATIGA in den letzten dreizehn Jahren war ein lohnender Weg, um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden.

Unser Team ist begeistert, diesen Weg mit GLAS fortzusetzen, der frische Perspektiven und neue Möglichkeiten mit sich bringt.

Ich bin davon überzeugt, dass die Kombination aus technischem Know-how, finanzieller Infrastruktur und dem Innovationsdenken von GLAS, und dies alles auf globaler Ebene, für unsere Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder vorteilhaft und befähigend sein wird.

Über GLAS

GLAS wurde im Jahr 2011 gegründet und ist der führende unabhängige, gläubigerfreie und konfliktfreie Anbieter von institutionellen Schuldenverwaltungsdiensten für die globalen privaten und öffentlichen Kreditmärkte.

GLAS verwaltet Vermögenswerte im Wert von über 500 Milliarden US-Dollar und hat seinen Hauptsitz in London mit Niederlassungen in den USA, Frankreich, Deutschland, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

