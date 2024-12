DJ MÄRKTE EUROPA/DAX knapp behauptet - Frankreich im Blick

Von Herbert Rude

DOW JONES--Mit einer knapp behaupteten Eröffnung zeigen sich die europäischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Der DAX gibt um 0,3 Prozent auf 20.350 Punkte nach. Damit kann er die Rally-Gewinne weiterhin im Großen und Ganzen verteidigen. Ein größerer Rücksetzer sei Richtung Jahresende nicht in Sicht: "Stattdessen dürften die Chancen weiterhin eher auf der Oberseite liegen", sagt ein Marktteilnehmer. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 4.957 Punkte nach unten.

Der CAC-40 verliert 0,4 Prozent. Die Rating-Agentur Moody's hat die Bonität Frankreichs am Freitagabend herabgestuft. Die Note für die Kreditwürdigkeit wurde um eine Stufe auf Aa3 gesenkt. Ganz überraschend kommt der Schritt laut Marktteilnehmern allerdings nicht, zudem hat Moody's den Ausblick auf stabil von negativ angehoben. "Sollte der Markt auf die Abstufung gelassen reagieren, könnte sich Richtung Jahresende am französischen Aktienmarkt wenigstens eine Erholung durchsetzen", so ein Marktteilnehmer. Positiv ist, dass die französischen Renditeaufschläge erst einmal nicht weiter steigen. Der Euro kann sich sogar etwas erholen und notiert knapp über 1,05 Dollar.

Daneben wartet der Markt auf neue Impulse, die vom ifo-Konjunkturindex am Dienstag und dann vor allem von der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch erwartet werden. Zudem verfallen am Freitag die Dezember-Futures und Optionen auf die Indizes und die Einzelaktien, Händler sprechen vom so genannten "großen Hexentanz". "Damit könnte der DAX die ganze Woche wenig verändert tendieren", so ein Marktteilnehmer, der von einer abwartenden Haltung spricht.

Aus technischer Sicht scheint bei 20.500 Punkten der Deckel auf dem DAX zu liegen, wie der Freitag laut Marktteilnehmern gezeigt hat. In den Mußler-Briefen heißt es, der DAX bleibe auf mittlere und längere Sicht attraktiv, solange er nicht unter das ehemalige Allzeithoch bei 19.674 Punkten zurückfalle. "Grundsätzlich bleiben schwächere Kurse daher auch weiterhin Kaufkurse", so die Mußler-Briefe.

Dividende von Porsche SE dürfte stark fallen

Auf der Verliererseite im DAX fallen Porsche SE um 1,8 Prozent. Mit stark sinkenden Dividendenschätzungen rechnet ein Marktteilnehmer bei Porsche SE. "Derzeit wird ein Rückgang auf immer noch 1,95 Euro von 2,56 Euro erwartet", sagt er. Angesichts der starken Wertberichtigungen dürfte die Erwartung aber viel zu hoch sein, meint er mit Blick darauf, dass Porsche SE wegen der VW-Beteiligung nun mit einem erheblichen Konzernverlust rechnet.

Vonovia und Dt Wohnen mit Abfindungsangebot unter Druck

Vonovia fallen um 2,5 Prozent, Deutsche Wohnen um 1,6 Prozent. Mit 0,7949 Vonovia-Aktien für eine Deutsche Wohnen liegt das Abfindungsangebot im Bereich des derzeitigen Verhältnisses der beiden Kurse, wie ein Marktteilnehmer sagt. Alternativ können die Aktionäre der Deutschen Wohnen eine Garantiedividende von 1,22 Euro in Anspruch nehmen, was einer Rendite von etwa 5 Prozent entspricht.

Daneben hat HSBC die Einstufung für SAP (-0,4%) laut Händlern auf "Halten" von "Kaufen" zurückgenommen, bei einem Kursziel von 260 Euro. Berenberg hat das Ziel für Rheinmetall auf 750 von 655 Euro erhöht. Der Kurs gewinnt 1,7 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.957,28 -0,2% -10,67 +9,6% Stoxx-50 4.392,39 +0,0% 0,12 +7,3% DAX 20.349,68 -0,3% -56,24 +21,5% MDAX 26.436,12 -0,3% -91,57 -2,6% TecDAX 3.507,92 -0,4% -13,34 +5,1% SDAX 14.017,43 -0,4% -52,20 +0,4% FTSE 8.298,30 -0,0% -2,03 +7,3% CAC 7.381,01 -0,4% -28,56 -2,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,25 -0,01 -0,32 US-Zehnjahresrendite 4,38 -0,01 +0,50 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Fr, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0509 +0,1% 1,0517 1,0496 -4,9% EUR/JPY 161,32 +0,0% 161,54 161,32 +3,7% EUR/CHF 0,9366 -0,1% 0,9368 0,9376 +0,9% EUR/GBP 0,8317 -0,1% 0,8323 0,8313 -4,1% USD/JPY 153,49 -0,1% 153,64 153,68 +9,0% GBP/USD 1,2635 +0,2% 1,2636 1,2625 -0,7% USD/CNH (Offshore) 7,2876 +0,1% 7,2859 7,2791 +2,3% Bitcoin BTC/USD 104.754,10 +1,4% 105.075,90 100.420,90 +140,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,99 71,29 -0,4% -0,30 +1,5% Brent/ICE 74,24 74,49 -0,3% -0,25 +0,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,195 41,13 -2,3% -0,93 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.658,13 2.648,36 +0,4% +9,77 +28,9% Silber (Spot) 30,66 30,55 +0,4% +0,11 +29,0% Platin (Spot) 928,43 925,73 +0,3% +2,69 -6,4% Kupfer-Future 4,13 4,15 -0,4% -0,02 +4,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2024 03:35 ET (08:35 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.