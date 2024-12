Assore Holdings erhöht Anteil an Atlantic Lithium

Anzeige / Werbung Atlantic Lithium hat gemeldet, dass Assore International Holdings Limited seinen Anteil am Unternehmen auf über 30 % erhöht hat. Diese Investition erfolgte durch den Kauf von 32.775.013 neuen Stammaktien und wurde als Teil einer strategischen Kapitalerhöhung abgeschlossen, die zuvor von den Aktionären genehmigt wurde. Atlantic Lithium hat gemeldet, dass Assore International Holdings Limited seinen Anteil am Unternehmen auf über 30 % erhöht hat. Diese Investition erfolgte durch den Kauf von 32.775.013 neuen Stammaktien und wurde als Teil einer strategischen Kapitalerhöhung abgeschlossen, die zuvor von den Aktionären genehmigt wurde. Assore investiert in Ghanas erste Lithium-Mine Assore, ein Hauptaktionär von Atlantic Lithium, hat 7,54 Millionen USD investiert, um seinen Anteil auf 30,56 % auszubauen. Die Mittel aus dieser Kapitalerhöhung sollen primär zur Finanzierung des Ewoyaa Lithium-Projekts in Ghana verwendet werden. Dieses Projekt gilt als zentrales Element der Wachstumsstrategie von Atlantic Lithium. Assore festige durch diese Investition seine Stellung als strategischer Partner und größter Anteilseigner des Unternehmens, so die Unternehmensführung. Ewoyaa Lithium-Projekt Das Ewoyaa-Projekt könnte zur ersten Lithium-Mine Ghanas werden und jährlich rund 365.000 Tonnen Spodumenkonzentrat produzieren. Laut Atlantic Lithium würde das Projekt damit zu einem der führenden Produzenten in Westafrika aufsteigen. Eine definitive Machbarkeitsstudie beziffert den Nettogegenwartswert (NPV) nach Steuern auf 1,5 Milliarden USD bei einer geschätzten internen Rendite von 105 %.



Die nächste Etappe umfasse den Beginn des Baus der Produktionsstätten, der für 2025 vorgesehen sei. Neil Herbert, Vorstandsvorsitzender von Atlantic Lithium, betonte die Bedeutung der zusätzlichen Mittel und der strategischen Partnerschaft mit Assore für die erfolgreiche Umsetzung der nächsten Schritte. Chancen für Ghana und Atlantic Lithium Trotz rückläufiger Preise für Lithium im Jahr 2024 hält die globale Nachfrage aufgrund des Wachstums der Elektrofahrzeugindustrie an. Länder wie Ghana gewinnen an Bedeutung, da westliche und asiatische Märkte nach stabilen und diversifizierten Lieferquellen suchen. Ghana gewinne durch Projekte wie Ewoyaa zunehmend an Bedeutung als alternativer Lieferant. Das Management von Atlantic Lithium erwarte, dass sich diese Marktentwicklung positiv auf die Position des Unternehmens auswirken könnte. Enthaltene Werte: AU0000237554

