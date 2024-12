Unterföhring (ots) -Das gab es bei "The Taste" noch nie!"Haltet euch bitte an euren Küchenplatten fest - hier sind alle Siegerinnen und Sieger aller zwölf Staffeln!" Mit diesen Worten bittet Moderatorin Angelina Kirsch alle zwölf "The Taste"-Siegerköche als Gastjuroren ins Studio."Gigantisch! Emotional ist das für mich ein sehr besonderer Moment", reagiert Coach-Legende Alexander Herrmann sichtlich ergriffen und fällt vor Lisa Angermann - Gewinnerin Staffel fünf und mittlerweile Sterneköchin - sogar auf die Knie. ",The Taste', das ist eine Magie und Verbundenheit, die lässt sich nicht mehr abstreifen", weiß der 2-Sterne-Koch. Seine Coach-Kollegen Alexander Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin sind erstmal sprachlos.Acht Finalisten kämpfen am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn noch um den Sieg und müssen jeweils zwölf Löffel für die Gastjuroren-Tafelrunde kochen. Wer darf weiter auf 50.000 Euro, ein eigenes Siegergericht im Handel und ein eigenes Kochbuch hoffen?Und das sind die ehemaligen Siegerinnen und Sieger von "The Taste":Felicitas Then - Staffel 1Nach ihrem Sieg bei "The Taste" kündigte Felicitas ihren alten Job und lebt heute ihren Traum. Sie arbeitet nicht nur als Köchin, sondern hat auch ein Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff, dreht kulinarische Reportagen und veröffentlicht Rezepte auf Social Media.Jan Aigner - Staffel 2Jan nahm 2014 teil, um seinem Traum von einem eigenen Restaurant ein Stück näher zu kommen. Diesen konnte er sich nach seinem Sieg erfüllen. Gleich nach "The Taste" machte er sich gemeinsam mit seiner Frau selbstständig und eröffnete ein eigenes Restaurant, zunächst in Slowenien, mittlerweile lebt und arbeitet er in Österreich.Kristof Mulack - Staffel 3Vor seiner Teilnahme bei "The Taste" arbeitete Kristof als Versicherungskaufmann, wusste aber, dass er sich beruflich dem Genuss widmen wollte. Nach seinem Sieg gewann er diverse Kochawards und führte acht Jahre lang sein eigenes Restaurant. Mittlerweile steht er der Gastronomie beratend und als freiberuflicher Koch zur Seite.Marco Zingone - Staffel 4Nach seinem Sieg 2016 brachte Marco seine eigenen Saucen auf den Markt und in den Handel. Als Betreiber eines Golfplatzes veranstaltet er diverse Events, bei denen er auch selbst noch in der Küche steht. Bis heute kocht er deutschlandweit auf Veranstaltungen als Teil der "Löffelbande" mit weiteren Teilnehmern der vierten Staffel.Lisa Angermann - Staffel 5Lisa ist dem Kochen treu geblieben und mittlerweile erfolgreiche Sterneköchin. Vor drei Jahren wurde ihr Restaurant "Frieda" erstmalig mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. 2023 erfolgte die Eröffnung eines zweiten Restaurants. Nebenbei ist sie unter anderem Kochbuchautorin.Gary Loen - Staffel 6Vor seiner Teilnahme in Deutschlands erfolgreichster Kochshow war Gary als Florist tätig. Nach seinem Sieg im Jahr 2018 entwickelte er sich vom einfachen Hobbykoch zum Vollzeitkoch und eröffnete sein eigenes Restaurant im Hafen von Amsterdam.Marko Ullrich - Staffel 7Marko ist leidenschaftlicher Küchenchef in seinem eigenen Restaurant. Er kaufte sich nach dem Gewinn 2019 einen Bauernhof, von dem er nun unter anderem Produkte für sein Restaurant bezieht.Lars Fumic - Staffel 8Lars ist weiterhin als Privatkoch tätig. Das Preisgeld von "The Taste" ermöglichte es ihm, in seine eigene Produktlinie zu investieren und Schokolade, Gewürze und Weine herzustellen.Paula Bründl - Staffel 9Paula nahm 2021 als Hobbyköchin bei "The Taste" teil. Ihr Sieg gab ihr den Mut, ihre Leidenschaft weiter zu verfolgen. Sie startete eine Kochlehre in dem 2-Sterne-Restaurant Steirereck in Wien und ist mittlerweile ausgebildete Köchin.Jari Dochat - Staffel 10Einmal Profikoch - immer Profikoch. Jari ist nach seinem Sieg bei "The Taste" seiner Position treu geblieben und arbeitet weiterhin als Küchenchef in Konstanz.Yvonne Fries - Staffel 11 (Allstars)Nachdem Yvonne in der achten Staffel den Sieg knapp verfehlte, konnte sie die Allstars-Staffel für sich entscheiden. Sie lebt ihre Leidenschaft zum Kochen weiterhin als Privatköchin aus.Mona Hiermaier - Staffel 12Mona gewann "The Taste" als Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr. Nach erfolgreichem Abschluss der Lehre nutzte sie ihren Sieg als Sprungbrett und arbeitet heute als selbstständige Privatköchin."The Taste", das große Finale der 13. Staffel, am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Produziert wird die Show von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1.Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: Sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertemail: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5931194