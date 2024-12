DJ Lagarde: EZB dürfte Leitzins weiter senken, da Protektionismus droht

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird wahrscheinlich weiterhin ihren Leitzins senken, da die drohenden US-Zölle die ohnehin schon schwachen Wachstumsaussichten trüben, sagte Präsidentin Christine Lagarde. Die Ratsmitglieder der Zentralbank der Eurozone haben den Leitzins am Donnerstag bei ihrer dritten Sitzung in Folge gesenkt. In einer Rede in Litauen sagte Lagarde, dass weitere Zinssenkungen bevorstünden. "Die Richtung ist klar, und wir gehen davon aus, dass wir die Zinssätze weiter senken werden", sagte sie.

Die EZB-Notenbanker sind besorgt über den raschen Anstieg der Dienstleistungspreise, den sie mit einem Anstieg der Löhne in Verbindung brachten, der schneller ist als in den letzten Jahrzehnten. Lagarde sagte jedoch, dass es in jüngster Zeit Anzeichen dafür gebe, dass die Inflation im Dienstleistungssektor, wenn man die Basiseffekte herausrechnet, "in letzter Zeit stark zurückgegangen ist".

Die EZB geht außerdem davon aus, dass sich der Lohnanstieg von 4,8 Prozent in diesem Jahr auf 3,0 Prozent im Jahr 2025 abkühlen wird, eine Steigerungsrate, die laut Lagarde "mit unserem Ziel im Einklang steht". Während sich die Inflation abkühlen wird, ist das Wirtschaftswachstum in der Eurozone schwächer ausgefallen als von der EZB erwartet.

Lagarde sagte, die "Trägheit" bei den Verbraucherausgaben sei "auffallend" gewesen, da die Verbraucher weiterhin einen großen Teil ihres Einkommens sparten. Und es gibt neue Bedrohungen für das Wachstum am Horizont, da der designierte US-Präsident Donald Trump höhere Zölle auf Importe aus Europa vorgeschlagen hat. "Die zunehmende geopolitische Unsicherheit könnte neue Dellen in der Stimmung der Haushalte verursachen", sagte Lagarde. "Insbesondere wenn die Vereinigten Staaten - unser größter Exportmarkt - einen protektionistischen Kurs einschlagen, wird das Wachstum im Euroraum wahrscheinlich einen Dämpfer erhalten."

