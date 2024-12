EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

flatexDEGIRO setzt neue Preis- und Transparenzmaßstäbe im deutschen Kryptohandel



Erster Broker mit voller Kostentransparenz bei Ordergebühr und Spread

Attraktives Handelsmodell mit Referenzpreisen aus mehreren liquiden Märkten

Sukzessiver Ausbau des Angebots um Staking und Sparpläne vorgesehen

Oliver Behrens: Wir wollen für unsere Kunden das führende Krypto-Angebot in Deutschland schaffen Der Online-Broker flatexDEGIRO hat am Montag den Handel in 20 Kryptowährungen gestartet und setzt damit neue Maßstäbe in Bezug auf Gesamtkosten und Preistransparenz. Kunden zahlen 0,6 % des Orderwerts als Gesamtkosten, bei weniger liquiden Kryptowährungen sind es 0,7 %. Diese Gesamtkosten umfassen den sogenannten Spread und eine Ordergebühr in Höhe von 0,5 % des Orderwerts. flatexDEGIRO ergänzt damit eine weitere attraktive Anlageklasse zum breiten Produktportfolio und rechnet mit großem Handelsinteresse. Oliver Behrens, CEO von flatexDEGIRO, sagte: "Kryptowährungen ergänzen unser breites Produktportfolio um eine relevante Anlageklasse. Mit marktgerechten Referenzpreisen, sehr engen Spreads und niedrigsten Ordergebühren wollen wir für unsere Kunden das führende Krypto-Angebot in Deutschland schaffen." Verfügbar sind die neuen Produkte, darunter die größten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum, zunächst für deutsche Kunden auf den Brokerage-Plattformen flatex und ViTrade. Kunden, die sich für den Kryptohandel auf der Warteliste registrieren, werden nun sukzessive freigeschaltet. Als weitere Märkte folgen im kommenden Jahr Österreich und - mit dem Produktstart auf DEGIRO - die Niederlande sowie die wichtigsten europäischen Wachstumsmärkte des Konzerns. Perspektivisch will flatexDEGIRO weitere Produkte und Features einführen, etwa Staking und Krypto-Sparpläne. Überzeugende Preisqualität im Handel Der von flatexDEGIRO angebotene Kryptohandel funktioniert nach einem besonderen Handelsmodell das marktgerechte Referenzpreise und enge Spreads auch für große Ordern garantiert. Dies sorgt für niedrige und vorhersehbare implizite Kosten. Hier arbeitet flatexDEGIRO mit der Wertpapierhandelsbank tradias zusammen, die Verwahrung übernimmt Tangany. Beide Partner werden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Den Referenzpreis ermittelt tradias für jede Kryptowährung fortlaufend als Mittelwert aus mehreren

liquiden Handelsplätzen. Die Spreads unterscheiden sich leicht für liquide und weniger liquide

Kryptowährungen, in beiden Fällen sind die engen Spreads aber für Ordergrößen im deutlich fünfstelligen Euro-Bereich und damit für übliche Ordergrößen von Privatanlegern sichergestellt. Handeln können die Kunden grundsätzlich rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche ab einer Ordergröße von 1 Euro. Niedrige Handelsgebühren bei höchster Transparenz flatexDEGIRO berechnet für den Handel mit Kryptowährungen eine Ordergebühr von 0,5 %. Mit der Trennung von Spread und Ordergebühr nimmt flatexDEGIRO bereits die Anforderungen der neuen EU-Regulierung für den Kryptomarkt, MiCAR, vorweg. Aus Ordergebühr und Spread ergeben sich für einen Kauf oder Verkauf Gesamtkosten von 0,6 % des Orderwerts für liquide und 0,7% für weniger liquide Kryptowährungen. Für eine Order über 100 Euro sind das 60 Cent beziehungsweise 70 Cent. Darüber hinaus fallen für den Kunden keinerlei Kosten für Depotführung und Verwahrung an. Ebenso erhebt flatexDEGIRO keine Fremdkostenpauschalen oder Mindermengenzuschläge. Damit bietet flatexDEGIRO seinen Kunden günstigste Konditionen für den Handel mit Kryptowährungen. Dies bestätigt ein Gesamtkostenvergleich, in den flatexDEGIRO verfügbare Marktdaten sowie Testkäufe hat einfließen lassen. In den Vergleich einbezogen wurden unter anderem Neobroker wie Smartbroker+ und Trade Republic, aber auch reine Kryptoanbieter wie Bitpanda. Solche Analysen will flatexDEGIRO zukünftig regelmäßig durchführen und damit Anlegern eine höhere Preistransparenz ermöglichen. Moritz Karge, Co-Head Brokerage bei flatexDEGIRO und verantwortlich für den Handelsstart von

Kryptowährungen in Deutschland, sagte: "Ein Kostenvergleich muss die Spreads mit einbeziehen - wer nur auf die Gebühren schaut, verschenkt Geld. Unsere Testkäufe zeigen: Während die ausgewiesenen Ordergebühren bei einigen Anbietern vernachlässigbar sind, ergeben sich durch die Spreads Gesamtkosten von in der Regel mehreren Prozent. Unser Angebot bietet maximale Transparenz und nimmt schon heute die Anforderungen neuer EU-Regulierungen vorweg." Martin Kreitmair, CEO bei Tangany, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit flatexDEGIRO zusammenzuarbeiten, um ihren Kunden eine sichere und verlässliche Verwahrung ihrer digitalen Vermögenswerte in Deutschland zu ermöglichen. Diese Partnerschaft unterstreicht den Anspruch von Tangany, innovative Lösungen für den Kryptomarkt bereitzustellen und als Partner aktiv dabei mitzuwirken, neue Maßstäbe für den Handel mit Kryptowährungen in Europa zu setzen." Christopher Beck, Gründer von tradias, sagt: "Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass ein so renommierter und bedeutender Partner wie flatex uns sein Vertrauen schenkt und gemeinsam mit uns diesen Weg beschreitet. Als exklusiver Liquidity Provider für flatex ermöglichen wir deren Kunden nun den Zugang zum Kryptowährungshandel in einem vollständig regulierten Umfeld. Diese Partnerschaft unterstreicht einmal mehr unsere Stärke und Zuverlässigkeit im Markt für digitale Vermögenswerte."

Ansprechpartner für die Medien: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com flatexDEGIRO AG (www.flatexdegiro.com) Die flatexDEGIRO AG ist einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa und bietet seine Dienstleistungen in 16 Ländern an. Das Unternehmen verwahrte zuletzt auf über 3 Mio. Kundenkonten ein Vermögen von 70 Mrd. € und wickelte für seine Kunden im Durchschnitt der letzten Jahre mehr als 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab. Über die Brokerage-Plattformen flatex und DEGIRO handeln Privatanleger kostengünstig an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Mit seinem Angebot zielt flatexDEGIRO auf aktive und gut informierte Anleger und Trader ab, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die mit einer Vollbanklizenz ausgestattete Tochtergesellschaft flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität. Tangany (www.tangany.com) Die Tangany GmbH ist ein innovatives, von der BaFin reguliertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in München. Tangany bietet eine marktführende B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf Blockchain-Protokollen, darunter Kryptowährungen, tokenisierte Wertpapiere und NFTs. Unsere Lösung wird von mehr als 60 institutionellen Kunden genutzt, darunter Banken, Handelsplattformen, Industrieunternehmen und Fintechs. Wir ermöglichen unseren Kunden den einfachen und zuverlässigen Einsatz von Blockchain-Technologie durch die Integration unserer modernen API in bestehende Systeme. Diese White-Label-Lösung spart erhebliche Entwicklungsressourcen, beschleunigt die Markteinführung und unterstützt die Fokussierung auf eigene Produkte und Services. Tanganys Lizenz für die Kryptoverwahrung deckt bei Bedarf auch regulatorische Anforderungen ab. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Lösung unterstützen wir die Finanzindustrie auf ihrem Weg, digitale Vermögenswerte zugänglich für jedermann zu machen. tradias GmbH (www.tradias.de) tradias wurde 2020 gegründet, um den regulierten Kryptohandel in Deutschland zu etablieren und institutionellen Anlegern einen sicheren Zugang zu digitalen Assets zu bieten. Heute ist tradias mit den Geschäftsfeldern OTC-Kryptohandel, Tokenisierung von Real-World-Assets und Market Making an regulierten Handelsplätzen eines der führenden Handelshäuser in Europa und ermöglicht den Handel von über 150 Kryptowährungen gegen EUR, USD, CHF und Stablecoins. Kunden sind Banken, Neobroker, FinTechs, klassische Unternehmen, Asset Manager, Family Offices und der öffentliche Sektor.



