Ulm (ots) -Süßwarenvertrieb Wilmers bringt anlässlich der Weihnachtszeit eine streng limitierte Sonderedition der beliebten originalen Fex Dubai Schokolade auf den Markt.Diese exklusive Edition ist vom 17.12. bis zum 20.12.2024 ausschließlich in ausgewählten Müller-Filialen sowie im Online-Shop des Handelskonzerns erhältlich.Die Schokolade wurde liebevoll von Hand in einer staatlich lizenzierten Manufaktur in Dubai hergestellt und anschließend nach Deutschland importiert.Dank der hochwertigen Verarbeitung und der edlen Verpackung eignet sich diese exklusive Weihnachtsedition hervorragend als festliches Geschenk."Wir freuen uns sehr, eine limitierte Weihnachtsedition der echten Fex Dubai Schokolade in einer außergewöhnlich hochwertigen Präsentation anbieten zu können", erklärt der Importeur Andreas Wilmers. "Sie ist das ideale Weihnachtsgeschenk."Die Aktion ist je Filiale auf 500 Tafeln begrenzt. Eine 190-Gramm-Tafel kostet 24,99 EUR.Für Kunden, die vor Ort warten, wird eine kostenfreie Verkostung der Dubai-Schokolade angeboten.Tourplan:Dienstag, 17.12.24Filiale München, Prielmayerstraße 3, 80335 MünchenMittwoch, 18.12.24Filiale Nürnberg, Königstraße 26, 90402 NürnbergDonnerstag, 19.12.24Filiale Stuttgart, Königstr. 5, 70173 StuttgartFreitag, 20.12.24Filiale Freiburg, Kaiser-Joseph-Straße 208-212, 79098 Freiburg im BreisgauPressekontakt:Süßwarenvertrieb Wilmers, E-Mail: kontakt@dubaischokolade.info, Tel.: 0175/151515 3Original-Content von: Süßwarenvertrieb Wilmers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177794/5931208