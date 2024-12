Düsseldorf (ots) -- 20 gemeinnützige Organisationen erhalten im Rahmen eines internen Spendenwettbewerbs je 10.000 Euro- 69 Vorschläge aus den unterschiedlichsten Themenfeldern haben Targobanker*innen aus ganz Deutschland eingereichtDie TARGOBANK setzt ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement: Im Rahmen eines Spendenwettbewerbs, bei dem Mitarbeitende ihre Herzensprojekte vorschlagen konnten, erhielten 20 gemeinnützige Organisationen in ganz Deutschland insgesamt Spenden in Höhe von 200.000 Euro.Die Resonanz auf den Spendenwettbewerb war innerhalb der Bank so groß, dass die ursprünglich geplante Zahl von zehn Förderungen verdoppelt wurde. So erhielten am Ende 20 gemeinnützige Projekte aus ganz Deutschland jeweils eine Spende in Höhe von 10.000 Euro.Die prämierten Projekte stehen für Engagement und Vielfalt: Es geht dabei zum Beispiel um die Unterstützung schwerkranker Kinder, die Förderung inklusiver Bildung, Tierschutzinitiativen oder interkulturelle und soziale Initiativen. "Jedes dieser Projekte macht einen Unterschied - für Menschen, Umwelt und unsere Gesellschaft," sagt die Vorstandsvorsitzende Isabelle Chevelard. "Mit ihrer Initiative und Begeisterung haben die Mitarbeitenden diesen Wettbewerb zu einer Erfolgsgeschichte gemacht."Für den Wettbewerb hat die Bank einen Teil ihres Spendenbudgets aus der 2023 von ihrem Mutterkonzern eingeführten Gesellschaftlichen Dividende genutzt, die den Genossenschaftsgedanken widerspiegelt und mit der die Crédit Mutuel Alliance Fédérale ein einzigartiges Zeichen gegen die Klimakrise und für gesellschaftliche Solidarität setzt: Jedes Jahr fließen 15 Prozent des konsolidierten Nettoergebnisses in die Finanzierung von Projekten zur ökologischen und solidarischen Wende.Hier kommen die 20 Gewinnerprojekte in alphabetischer Reihenfolge- Adservior (Burgwedel, Niedersachsen): Unterstützt Menschen mit der seltenen Schmetterlingskrankheit und ihre Familien und erfüllt mit der Spende schwer erkrankten Personen Herzenswünsche.- Aktion Kinderhilfe e.V. (Hameln, Nordrhein-Westfalen): Fördert benachteiligte Kinder mit Lernhilfen, Sprachförderung und besonderen Aktivitäten wie therapeutischem Reiten.- Caniglück Cuxhafen e.V. (Cuxhaven, Niedersachsen): Setzt sich für besonders hilfebedürftige Tiere ein. Die Spende ermöglicht die Einrichtung eines Notfellchen- und Kastrationsfonds, um die medizinische Behandlung von Tieren zu finanzieren.- Gertrud Frohn Stiftung (Köln, Nordrhein-Westfalen): Unterstützt Kinder in besonderen Lebenssituationen, die z.B. ihre Eltern früh verloren haben, im Heim aufgewachsen sind oder schwer erkrankt sind.- Initiative Folklorefest Krefeld e.V. (Krefeld, Nordrhein-Westfalen): Organisiert ein jährliches Volksfest, das verschiedene Kulturen zusammenbringt und verschiedene Musikstile für alle zugänglich macht.- Hinz & Kunzt (Hamburg): Unterstützt wohnungslose Menschen in Existenznot. Die Spende ermöglicht konkrete Maßnahmen wie die Anschaffung von Schlafsäcken im Rahmen des Winternotprogramms.- Hospiz Dithmarschen gGmbH (Meldorf, Schleswig-Holstein): Die Spende finanziert die Musiktherapie im Rahmen der Schmerzbehandlung und deckt Aufenthaltskosten für schwerkranke Patienten.- Hundehilfe NRW (Duisburg, Nordrhein-Westfalen): Setzt sich für das Wohlergehen von Straßen- und Tierheimhunden in Rumänien und Bulgarien ein. Mit der Spende soll das neue Projekt "Rentnerhunde für Rentner" möglich werden, das älteren Hunden ein Zuhause gibt bei Rentner*innen, die sich ein Haustier wünschen, sich dieses aber nicht leisten können.- Kinderkrebshilfe Münster e.V. (Münster, Nordrhein-Westfalen): Unterstützt krebskranke Kinder und deren Familienz.B. durch Musik- und Kunsttherapie, Sportprojekte oder psychologische Angebote.- Lesementor Köln (Köln, Nordrhein-Westfalen): Fördert die Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund.- Montessorischule Sendenhorst (Sendenhorst, Nordrhein-Westfalen): Nimmt als inklusive Gesamtschule Kinder mit unterschiedlichen pädagogischen Herausforderungen auf. Die Spende ermöglicht den Bau eines Außenklassenzimmers.- Naturheilpraxis ohne Grenzen e.V. (Essen, Nordrhein-Westfalen): Kümmert sich um die gesundheitliche Versorgung von Menschen in Armut und sozialer Not. Die Spende ermöglicht die Anschaffung eines neuen Naturheilmobils.- Reitclub Oberhausen 1950 e.V. (Oberhausen, Nordrhein-Westfalen): Setzt sich dafür ein, dass Kinder unabhängig vom Einkommen und sozialen Status ihrer Familie den Reitsport und den verantwortungsbewussten Umgang mit Tieren kennenlernen können.- Stadttaubenhilfe Weimar e.V. (Weimar, Thüringen): Setzt sich für die Versorgung verletzter Tauben und die artgerechte Aufzucht ein. Die Spende ermöglicht die Entstehung einer neuen Voliere für Tauben mit Handicap.- Theater Werkstatt (Kleve, Nordrhein-Westfalen): Führt Inklusionsprojekte durch, die Menschen mit und ohne Behinderung künstlerischen Ausdruck ermöglichen. Die Spende finanziert ein 3-tägiges Theaterfestival.- Tierische Seminare e.V. (Bottrop, Nordrhein-Westfalen): Bietet Menschen in schwierigen Lebenssituationen einen Ort für den Kontakt mit Tieren. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior*innen, die sich z.B. in Trauersituationen befinden oder besonderen Förderbedarf haben, erfahren im Kontakt mit den Tieren Freude und emotionale Nähe.- Umbra Canis (Gelnhausen, Nordrhein-Westfalen): Kümmert sich um schwerverletzte Hunde. Die Organisation holt u.a. Hunde aus Rumänien nach Deutschland und versorgt sie medizinisch.- CVJM (Oberhausen, Nordrhein-Westfalen): Unterstützt Kinder- und Jugendarbeit, unter anderem durch Fahrten ins eigene kleine Freizeithaus in den Niederlanden, dessen Erhalt durch die Spende unterstützt wird.- Schwimmverein Neviges e.V. (Velbert-Neviges, Nordrhein-Westfalen): Fördert Kinder mit Behinderung und ermöglicht es Kindern aus verschiedenen Kinderheimen in Velbert, kostenlos schwimmen zu lernen.- SCHAKI e.V. 