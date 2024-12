Luzern (ots) -Zum 20. Mal ist am 14. Dezember der youngCaritas-Award (https://www.youngcaritas.ch/dein-projekt/youngcaritas-award) verliehen worden. Der Preis zeichnet seit zwei Jahrzehnten Projekte von jungen Menschen aus, die sich ehrenamtlich und mit Leidenschaft für eine soziale und nachhaltige Zukunft einsetzen. Das Projekt "Wild Flower", das Frauen in Afghanistan Zugang zu Bildung ermöglicht, erhielt den Hauptpreis."Wild Flower" setzt sich für Mädchen und Frauen in Afghanistan ein, denen das Recht auf Schulbildung genommen wurde. Durch niederschwellige Lernangebote vermitteln die Projektverantwortlichen nicht nur Wissen, sondern schaffen auch ein digitales Netzwerk, das den Austausch untereinander fördert. So entstehen wichtige Beziehungsnetze, die den Frauen neue Perspektiven und Unterstützung bieten. Das Projekt verfolgt ein klares Ziel: die Unterdrückung von Frauen in Afghanistan zu bekämpfen und ihre Mitbestimmung in der Gesellschaft zu stärken.Die beeindruckende Reichweite und Wirkung des Projekts haben die fünfköpfige Jury überzeugt. "Wild Flower" kann den Hauptpreis im Wert von 6'000 Schweizer Franken mitbestimmen. Mögliche Optionen sind zum Beispiel ein Workshop oder die Produktion eines Videos über das Projekt.Die Themenvielfalt der zwölf angemeldeten Projekte beim diesjährigen youngCaritas-Award ist inspirierend. Die engagierten Freiwilligen setzen sich unter anderem für soziale Gleichheit, Inklusion, internationale Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit ein. Besonders hervorzuheben sind vier Projekte, die eine Auszeichnung erhalten haben:- "HAVEN99": Junge queere Menschen, die sich in ihrer aktuellen Wohnsituation unsicher fühlen, erhalten in einer geschützten Wohngemeinschaft Unterstützung und Sicherheit.- "anang&ilema": Ein Verein, der durch Bildungsprogramme und Projekte die Unabhängigkeit von Frauen in Kamerun unterstützt und ihre Mitbestimmung stärkt.- "Kesari Books": Bücher, die Mehrsprachigkeit und interkulturelles Verständnis fördern.- Den Publikumspreis hat ebenso "Wild Flower" erhalten.Der 20. youngCaritas-Award ist an einer feierlichen Veranstaltung mit rund 120 Teilnehmenden im Kulturzentrum Neubad in Luzern verliehen worden. Das Gewinnerprojekt "Wild Flower" freut sich: "Durch den youngCaritas-Award erhält unser Projekt und damit die schwierige Situation von Mädchen und Frauen in Afghanistan hoffentlich mehr Aufmerksamkeit." Und weiter: "Die Preisverleihung war sehr inspirierend und bot eine tolle Möglichkeit, sich mit anderen jungen, ehrenamtlich engagierten Personen auszutauschen."Pressekontakt:Für weitere Informationen kontaktieren Sie Lena Baumann, ProjektverantwortlicheyoungCaritas-Award, lbaumann@caritas.ch, 041 419 24 57.Bilder zum Event finden Sie in Druckauflösung unter www.caritas.ch/fotos. Mehr Infos zu den Projekten finden Sie auf der Webseite: www.youngcaritas.ch/youngcaritas-award-2024Original-Content von: Caritas Schweiz / Caritas Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000088/100926933