Wien (ots) -Immobilien sind eine zukunftssichere Investitionsmöglichkeit mit attraktiven Renditechancen. Sie gelten als vergleichsweise krisensicher - schließlich sucht jeder Mensch ein Zuhause, in dem er sich wohlfühlt. Die Marktbedingungen für Immobilieninvestoren waren lange Zeit erschwinglich. In der jüngeren Vergangenheit stiegen die Zinsen allerdings deutlich. Das trieb auch die Preise in die Höhe und ließ daher viele Anleger von einem Kauf absehen. Momentan befindet sich der Markt jedoch in einem erneuten Wandel, denn dank der wieder gesunkenen Zinsen und fallender Preise wird die Investition in Immobilieneigentum wieder deutlich lukrativer.Allerdings agieren Anleger nach wie vor eher vorsichtig und zurückhaltend, da sie unsicher sind, wie sich die Branche in Zukunft entwickeln wird. Dabei ist aktuell der beste Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren. Vor allem kleine und günstige Objekte gelten als vielversprechend und schaffen die besten Voraussetzungen für gute Renditen und den Vermögensaufbau. Dies hat mehrere Gründe, die nachfolgend einmal detailliert erläutert werden.Warum lohnt sich der Immobilienkauf momentan?Während die Immobilienpreise noch vor wenigen Jahren ein hohes Niveau aufwiesen, sind sie mittlerweile um bis zu 30 Prozent gesunken. Gleichzeitig haben sich auch die Kosten für Sanierungen deutlich nach unten bewegt. Zwar werden Handwerkerpreise nach wie vor durch hohe Material- und Lohnkosten beeinflusst, da jedoch die Menge der Aufträge gesunken ist, ist es mittlerweile wieder möglich, zu günstigeren Konditionen Sanierungsarbeiten durchführen zu lassen. Investoren, die sanierungsbedürftige Objekte erwerben und sie günstig modernisieren, steigern deren Wert und damit auch die potenzielle Rendite, die sich mit der Immobilie erwirtschaften lässt.Auch wenn die Zinsen mittlerweile wieder sinken, liegt das Zinsniveau nach wie vor oberhalb dessen, was vor zehn Jahren noch üblich war. Im Schnitt fallen für eine Finanzierung Zinsen von bis zu sieben Prozent an. Aus diesem Grund sollte sie sorgfältig geplant werden. Optimal ist es, wenn bereits genügend Eigenkapital vorhanden ist oder sich mehrere Investoren zusammenschließen und ihr Kapital zusammen in den Kauf einbringen.Wichtige Aspekte beim Erwerb von Immobilien als InvestmentobjektWer Immobilien kauft, um sie zu vermieten, sollte die Mietentwicklung stets gut im Blick haben. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Mieten sich tendenziell aufwärts entwickeln werden. So hat sich der Mietspiegel in Frankfurt beispielsweise um 15 Prozent erhöht, und auch in beliebten Metropolen wie Hamburg oder Stuttgart fallen für Einzimmerwohnungen und WG-Zimmer meist hohe Mieten an.Aufgrund des aktuellen Baustopps und der Zuwanderung wird sich der Mietmarkt weiter verschärfen, sodass sich die Kaufpreise aufgrund der steigenden Mieten ebenfalls wieder aufwärts entwickeln könnten. Denn je mehr Miete für eine Immobilie anfällt, desto teurer wird sie voraussichtlich auch verkauft. Daher ist es ratsam, die aktuelle Phase der niedrigen Preise vor allem in diesem Sektor zu nutzen und kleine Objekte günstig zu erwerben.So machen sich Anleger die Entwicklung der Immobilienbranche zunutzeUm erfolgreich auf dem Markt zu agieren und die besten Aussichten auf eine hohe Rendite zu erhalten, empfiehlt es sich, mit Weitsicht vorzugehen, eine gute Strategie zu entwickeln und die Entwicklungen des Marktes kontinuierlich zu beobachten. Investoren, die die richtige Immobilie mit den besten Voraussetzungen erwerben, gegebenenfalls bereit sind, in die Sanierung von Objekten zu investieren und eine Immobilie im Bestand zu halten, haben die größten Erfolgschancen.Auf die richtige Strategie kommt es anBei der Investition in Immobilien ist ein durchdachtes und kluges Vorgehen gefragt. Reine Spekulation ist in der Regel nicht so ratsam, denn es gibt eine Menge Faktoren, die das Investment beeinflussen und daher im Vorfeld berücksichtigt werden sollten. So sollten sich Käufer überlegen, welche potenziellen Käufer sie erreichen möchten und alle relevanten Kosten einkalkulieren, bevor sie einen realistischen Preis festlegen, der genügend Gewinn erwirtschaftet. Eine strukturierte Vorgehensweise zahlt sich langfristig aus und ermöglicht es, unabhängig von aktuellen Marktentwicklungen erfolgreich zu sein, egal, an welchem Ort investiert wird.Über Gerald Hörhan:Gerald Hörhan ist mit Einzimmerwohnungen zum Millionär geworden und ist der festen Ansicht, dass 90 Prozent der Menschen ebenso dazu in der Lage sind. Mit der Gründung der Investment Punk Academy hat er einen Ort geschaffen, an dem die Teilnehmer lernen, wie sie ihre finanzielle Freiheit systematisch planen. Damit holt er nach, was im Bildungssystem versäumt wird. Schließlich wird nirgends der richtige Umgang mit Geld gelehrt. Mit der Investmentpunk Academy konnte er mittlerweile über 100.000 Menschen Finanzen lehren und ihnen helfen, auf diesem Weg ihre Ziele zu realisieren. Mehr Informationen unter: https://www.investmentpunk.comPressekontakt:Investmentpunk Academy GmbHGerald B. HörhanE-Mail: support@investmentpunk.academyWebseite: https://www.investmentpunk.com/Original-Content von: Investmentpunk Academy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172208/5931324