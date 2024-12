Schifferstadt (ots) -Sozialverträglich, sicher und lukrativ - nur wenige Investitionen erfüllen diese Kriterien. Als Inhaber von Peter Immobilien spezialisiert sich Andreas Peter deshalb darauf, für seine Kunden passende Objekte zu finden. Dafür arbeitet er eng mit renommierten Bauträgern zusammen, um Anlegern exklusiv die Chance zu bieten, in hochmoderne Bauprojekte wie Pflegeheime und Seniorenresidenzen zu investieren. Hier stellt er das Projekt "Haus Clara" in Rhens vor und verrät, wie es möglich ist, als Anleger einzusteigen.In Deutschland sind Pflegeplätze in Senioren- und Pflegeheimen seit Jahren Mangelware. Während die Bevölkerung immer älter wird, schließen viele alte und baufällige Häuser, und der Neubau neuer Einrichtungen schreitet nur langsam voran. Diese Situation bereitet vielen Menschen große Sorgen, da der Bedarf an Pflegeplätzen in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Bis 2040 müssen über 320.000 neue Pflegeplätze geschaffen werden, um den Bedarf zu decken. Für Investoren bietet sich hier jedoch eine vielversprechende Möglichkeit: die Investition in Pflegeimmobilien. Dabei handelt es sich um Appartements in stationären Pflegeeinrichtungen, die nicht an Privatpersonen, sondern an Betreiber vermietet werden. Angesichts des stetig wachsenden Bedarfs an Pflegeplätzen werden diese Immobilien immer wertvoller. "Bauträger suchen derzeit nach Anlegern für neue Pflegeheime. Investoren, die jetzt investieren, tragen nicht nur zur Entlastung der Versorgungssituation bei, sondern sichern sich auch eine stabile und renditestarke Kapitalanlage", erklärt Immobilien-Experte Andreas Peter."Die Geldanlage in Pflegeimmobilien bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die sie für Investoren besonders attraktiv machen: Der Globalmieter, der Betreiber des Pflegeheims, übernimmt die Verantwortung für die Belegung des Pflegeheims und zahlt die monatliche Miete direkt an die Hausverwaltung. Diese verteilt die Einnahmen entsprechend der Miteigentumsanteile an die Investoren. Dadurch entfällt für den Eigentümer der Aufwand des täglichen Managements. Hinzu kommen hohe Renditen in Form von regelmäßigen Mietzahlungen, sowie eine sichere Sachwertanlage mit hohem Wertzuwachs aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Pflegeplätzen", erklärt Andreas Peter. "Zudem profitieren Investoren von hohen Steuervorteilen, wie einer AfA auf das Gebäude von derzeit 3 Prozent und 10 Prozent auf die Einrichtung. Ein weiterer Pluspunkt ist der Inflationsschutz durch vertraglich indexierte Mieten, die an die Inflationsrate angepasst werden. In Zeiten eines sich verschärfenden Pflegenotstands werden Pflegeimmobilien somit nicht nur als sichere Kapitalanlage, sondern auch als langfristig wertvolle Investition immer attraktiver." Als Inhaber von Peter Immobilien arbeitet Andreas Peter mit renommierten Bauträgern zusammen, um lukrative Investmentchancen zu realisieren. Gemeinsam mit einem Bauträger sucht er aktuell nach Investoren für das "Haus Clara" - eine geplante Seniorenresidenz mit 88 Plätzen im Oberen Mittelrheintal.Haus Clara - hochmoderne Seniorenresidenz mitten im UNESCO-WelterbeDas Bauvorhaben der Seniorenresidenz "Haus Clara" entsteht in der Stadt Rhens, Landkreis Mayen-Koblenz, auf einem ideal gelegenen Grundstück mit etwa 6.900 Quadratmetern. Der Ort mit rund 3.000 Einwohnern ist mit seinen unzähligen Rad- und Wanderwegen, Weinbergen und kulturellen Highlights wie "Rhein in Flammen" auch für Touristen und Besucher von Interesse. "Rhens liegt in einer der schönsten Regionen Deutschlands und stellt einen idealen Standort dar, um Senioren einen angenehmen Lebensabend zu ermöglichen", erklärt Andreas Peter. "Umgekehrt wird das Haus Clara nach Fertigstellung zur Bereicherung für den Ort selbst werden."Die gesamte Residenz wurde mit einem hohen Wohnkomfort, speziell für die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen konzipiert und wird nach Fertigstellung über 88 Pflegeplätze in Ein-Bett-Appartments verfügen. Sämtliche Zimmer werden standardmäßig über WLAN, TV-Anschlüsse, eine eigene Dusche, seniorengerechte Möbel und wichtige Funktionen wie einen Schwesternnotruf verfügen, damit es den Bewohnern an nichts fehlt. Ebenso sind auf dem 6.900 Quadratmeter großen Gelände der Seniorenresidenz Gemeinschaftsflächen wie Therapie- und Aufenthaltsräume, eine Cafeteria und eine große, professionell gepflegte Gartenanlage geplant, um Bewohnern und ihren Besuchern einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Ergänzt werden die Räumlichkeiten durch Büroräume für die Verwaltung, Personalräume mit Duschen, Schwesternzimmer und Co.Investition schon ab 54.500 Euro möglichInvestoren bietet das Haus Clara eine attraktive Chance, sich schon ab einer überschaubaren Summe eine garantierte Rendite zu sichern. "Aufgrund der hohen Nachfrage nach kleineren Anlagesummen hat sich unser Partner entschieden, die Zimmer in Eigentumsanteile von einem Viertel oder der Hälfte aufzuteilen", erklärt Andreas Peter. Schon jetzt können sich Investoren mit 54.500 oder 109.000 Euro einkaufen und ab Fertigstellung von einer vertraglich zugesicherten Rendite von 3,7 Prozent profitieren - inklusive Anpassung an die Inflationsrate. Baunebenkosten, Ersterschließungskosten und die Ausstattung der Zimmer sind ebenfalls im Kaufpreis inbegriffen, sodass Anleger sich nicht um Kostenfallen sorgen müssen. Auch der Kauf ganzer Appartements zu einem Kaufpreis von 217.743 Euro bis 246.492 Euro ist möglich.Das Haus Clara wird dabei gemäß Wohnungseigentumsgesetz aufgeteilt. Auch bei den Zahlungsmodalitäten sind Andreas Peter und seine Partner bemüht, Anlegern entgegenzukommen. Zu diesem Zweck haben sie ein Modell entwickelt, das mit dem Baufortschritt gekoppelt ist, um Investoren die maximale Sicherheit zu bieten. So ist nur jeweils rund ein Viertel des Kaufpreises bei Beginn der Erdarbeiten und nach Fertigstellung des Rohbaus fällig - der Rest des Betrags folgt in kleineren Teilsummen, bis die Appartements schlüsselfertig übergeben werden.Langfristige Sicherheit und Flexibilität für InvestorenDie Besonderheit des Bauträgers, mit dem Peter Immobilien seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet, liegt in der langfristigen und sicheren Vermietung der Immobilien. Bereits vor Baubeginn wurde mit einem bonitätsstarken und erfahrenen Betreiber, ein Mietvertrag über 20 Jahre ab Beginn des Betriebs unterschrieben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Vertrag zweimal um jeweils fünf Jahre zu verlängern. In der Praxis ist es jedoch häufig der Fall, dass der Betreiber bereits vor Ablauf der 20 Jahre einen neuen Mietvertrag über weitere 20 Jahre abschließt, da der Pflegebedarf in den kommenden Jahren voraussichtlich stark steigen wird. Für die Investoren bedeutet dies eine besonders stabile und langfristige Kapitalanlage, die durch höchste Bauqualität und die Erstellung nach den neuesten bautechnischen Erkenntnissen nicht nur grundsolide, sondern auch nachhaltig und zukunftsorientiert ist.Da jedes Appartement ein eigenes Grundbuchblatt im Grundbuch erhält, verläuft aber auch ein potenzieller Wiederverkauf problemlos: So ist weder die Zustimmung der Miteigentümer noch die des Pächters erforderlich. Selbstverständlich ist das erworbene Appartement jederzeit veräußerbar und kann auch vererbt werden - Peter Immobilien ist dabei gern behilflich und unterstützt die Investoren dabei, die Immobilie im Zweitmarkt zu veräußern.Eine zukunftssichere Kapitalanlage mit der Sicherheit der PflegeversorgungDie Investition in das Haus Clara lohnt sich für Anleger daher auf mehreren Ebenen. Das Beste daran: Wer bei Peter Immobilien ein Pflegeappartement erwirbt, erwirbt nicht nur die Immobilie und sichert sich damit eine kontinuierliche Rendite, sondern sichert sich auch die Sicherheit, "morgen" im Pflegefall versorgt zu sein. Denn Peter Immobilien bietet aufgrund der guten und langjährigen Kooperation mit dem Bauträger und Betreiber ein bevorzugtes Belegungsrecht bei der Erstvermietung und für den späteren Bedarf eingeräumt. Dieses bevorzugte Belegungsrecht gilt für den Käufer und dessen nächsten Familienangehörigen. Im Bedarfsfall kann der Käufer bei der Erstbelegung sofort in den Pflegebereich aufgenommen werden. Bei späterem Bedarf wird dem Erwerber eines Appartements eine schnellstmögliche Aufnahme im Pflegebereich zugesichert, ohne Rücksicht auf eine bestehende Warteliste. Diese Kombination aus einer sicheren Kapitalanlage und der garantierten Versorgung im Pflegefall macht die Investition in das Haus Clara zu einer besonders zukunftsorientierten Entscheidung für Anleger und ihre Familien.Sie möchten mit Ihrem Geld etwas Gutes tun und gleichzeitig bequem eine sichere Rendite erzielen? Ein Investment in ein neues Pflegeheim könnte das Richtige für Sie sein.