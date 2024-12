Nordex hat kürzlich einen Auftrag über 56 MW aus Griechenland bekannt gegeben, nachdem zuvor kleinere Aufträge aus der Ukraine (40 MW) und Montenegro (55 MW) sowie ein größerer Auftrag über 100 MW aus Kanada eingegangen waren. Insgesamt belief sich der Auftragseingang im vierten Quartal jedoch nur auf 251 MW, was einem Rückgang von 90 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Obwohl nicht alle Aufträge öffentlich bekannt gegeben werden, wirft der aktuelle Trend Fragen zur Wachstumsdynamik über 2026 hinaus auf, insbesondere nach einem bereits schwächeren Auftragseingang im zweiten und dritten Quartal sowie insgesamt 4,6 GW in den ersten neun Monaten 2024, gegenüber 4,9 GW im Vorjahr. Dennoch zeigte Nordex in den ersten neun Monaten 2024 Widerstandskraft mit einem Umsatzwachstum von 14 % und einer verbesserten EBITDA-Marge von 3,7 %, die im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich 4 % erreichen soll. Trotz geopolitischer Unsicherheiten verbessert Nordex weiterhin operativ seine Leistung. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung, senken jedoch das Kursziel auf 20,00 EUR (alt: 22,00 EUR), da sie aufgrund der unsicheren Nachfrage ihre Wachstumsprognosen ab 2026 reduzieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.