Hannover (ots) -Exzellente Arbeitsbedingungen und schnelle Karrierechancen in einem motivierten Team: Was in vielen Unternehmensberatungen oft nur ein leeres Versprechen ist, wird bei der RG Finance GmbH täglich gelebt. Für ihre Mitarbeiter schafft die digitale Unternehmensberatung, die sich auf die finanzstrategische Beratung von Wachstumsunternehmen spezialisiert hat, Arbeitsbedingungen, die weit über das Branchenübliche hinausgehen. Kürzlich wurde das Unternehmen von FOCUS-Business sogar zum Wachstumschampion ausgezeichnet. Was Bewerber im Detail erwarten können und wodurch sich das Unternehmen besonders auszeichnet, erfahren Sie hier.Die RG Finance GmbH ist eine digitale Unternehmensberatung, die mit einem Team von über 20 Mitarbeitern als externer CFO für mehr als 60 Kunden tätig ist. Dieser Ansatz hat dem Unternehmen mittlerweile einen klaren Vorsprung in der Branche verschafft. So wurde die RG Finance GmbH zuletzt von FOCUS-Business und Statista sogar zum Wachstumschampion ausgezeichnet und sicherte sich den ersten Platz unter den von FOCUS-Business empfohlenen Wachstumschampions in der Kategorie Unternehmens-, Rechts- und Steuerberatung, was die beeindruckenden Erfolge der Unternehmensberatung in den vergangenen Jahren unterstreicht. "Diese Auszeichnung ist für uns ein großer Erfolg, der die harte Arbeit und den kontinuierlichen Fortschritt widerspiegelt, den wir seit unserer Gründung erzielt haben", sagt dazu Geschäftsführer Robert Giebenrath. In der Zeit zwischen 2020 und 2023 erzielte die RG Finance GmbH eine herausragende Wachstumsrate von 157 Prozent und konnte ihren Umsatz so von 179.000 Euro auf über 3 Millionen Euro steigern. Sein größtes Wachstum konnte das Unternehmen allerdings im CFO-Service erzielen, der derzeit das Herzstück und den Hauptwachstumstreiber bildet. Zusätzlich wurde der M&A-Bereich weiter ausgebaut: Mit der Einstellung eines neuen Leiters für diesen Bereich ist die RG Finance GmbH nun noch besser aufgestellt, um Unternehmen bei Verkäufen und Zukäufen zu unterstützen.Der Erfolg der RG Finance GmbH beruht auf ihrer klaren Strategie und ihrem kompetenten Team, das über fundierte Expertise in den Bereichen Finanzierung, Fördermittel und Buchhaltung verfügt. Ein Paradebeispiel dafür ist Sonja Edeler, die den CFO-Service des Unternehmens leitet. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin bei Deloitte, ergänzt durch ihre frühere Tätigkeit als Finanzchefin bei Rossmann, bringt sie außergewöhnliches Fachwissen mit. Dieses ermöglicht es der RG Finance GmbH, ihren Kunden eine Dienstleistung zu bieten, die weit über das hinausgeht, was ein intern angestellter CFO leisten könnte - ein wesentlicher Faktor für das kontinuierliche Wachstum und den anhaltenden Erfolg des Unternehmens.Wachstumschampion: RG Finance GmbH auf der ÜberholspurRobert Giebenrath weiß: Mitarbeiter in der Unternehmensberatung haben es nicht immer einfach: Nicht nur müssen sie sich ständig auf neue Projekte und wechselnde Kundenanforderungen einstellen - sie stehen auch permanent unter Druck, hohe Leistungen zu erbringen. Lange Arbeitszeiten und straffe Deadlines gehören oft zum Arbeitsalltag. Wenn dann auch noch die Kommunikation innerhalb des Teams oder mit den Kunden nicht optimal läuft, kann das schnell zusätzlichen Stress verursachen, der auf Dauer schwer zu bewältigen ist. "Unsere Mitarbeiter arbeiten nicht nur mit spannenden Kunden zusammen, sie genießen auch ein hohes Maß an Vertrauen und übernehmen von Anfang an direkte Verantwortung", betont Robert Giebenrath. "Das hebt uns deutlich von anderen Positionen im Finance-Bereich ab, wo man oft nur ein kleines Rädchen im Zusammenspiel mit Konzernen oder einem eingefahrenen Mittelstand ist.""Wir adressieren die spezifischen Herausforderungen der Unternehmensberatung durch maßgeschneiderte Strategien, die nicht nur die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter fördern, sondern auch dafür sorgen, dass sie langfristig motiviert und engagiert bleiben", fährt der Experte fort. "So ermöglichen wir es unseren Mitarbeitern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."Die Mission der RG Finance GmbHMit ihrer Dienstleistung strebt die RG Finance GmbH danach, deutschlandweit als Qualitätssiegel für zuverlässige Finanzdaten zu gelten. In den kommenden Jahren plant sie, ihre Marktführerschaft im CFO-Service noch weiter auszubauen. Ihr Ziel ist es, auf rund 1.000 Kunden zu wachsen. Dafür sucht der Wachstumschampion derzeit nach qualifizierten Kollegen, vor allem nach Consultant Accountants, Controllern und Finance Managern, die Geschäftsführer spannender Wachstumsunternehmen direkt betreuen möchten. Aber auch motivierte Quereinsteiger sind jederzeit willkommen. Bewerber können sich auf attraktive Arbeitsbedingungen wie flexible Arbeitszeiten, diverse Gesundheitsbenefits und schnelle Karrierechancen freuen. Zusätzlich profitieren die Mitarbeiter von einem starken Netzwerk, einem intensiven Trainingsprogramm und einem modernen Arbeitsplatz im historischen Hanomag-Gebäude in Hannover, das alten Charme und modernen Komfort vereint.Der Erfolg der Kunden und der Zusammenhalt im Team spornen die Mitarbeiter der RG Finance GmbH jeden Tag zu Höchstleistungen an. "Durch regelmäßige Trainings können sich Bewerber kontinuierlich weiterentwickeln, was auch unseren Kunden zugutekommt", sagt Robert Giebenrath. "Wir bieten unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und ihre Karriere stetig voranzutreiben. Interessierte, die bereit für ihren beruflichen Durchbruch sind, sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben."