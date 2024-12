Krypto-Experte erklärt Altcoin-Saison: "Bitcoin bleibt Nummer 1"

In den letzten 24 Stunden entwickelt sich der digitale Währungsmarkt bullisch. Bitcoin erreicht ein neues Allzeithoch und baut die Dominanz wieder leicht aus. Dennoch lief es zuletzt auch für ausgewählte Altcoins prächtig. Diese explodierten mitunter massiv.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob Anleger lieber Bitcoin oder doch Altcoins kaufen sollten. Beide Assets oder Marktsegmente bieten bleichermaßen Chancen. Ein führender technischer Analyst erklärt nun den typischen Zyklus und seine Strategien in der aktuellen Marktphase. Denn Bitcoin sei seiner Meinung nach weiterhin die Nummer 1 und beste Wahl.

Der Experte Ali Martinez analysierte jüngst die derzeitige Marktdynamik und betont, dass Bitcoin weiterhin die dominierende Rolle im Kryptomarkt spielt. Getrieben durch institutionelles Interesse - wie der Bitcoin-ETF-Hype, BlackRocks Portfoliostrategien oder die Aufnahme von MicroStrategy in den Nasdaq 100 - befindet sich Bitcoin im Fokus der Anleger. Diese Stärke verdeutlicht seine Rolle als führendes Makro-Asset und bereitet den Weg für weitere Entwicklungen.

Historisch betrachtet zeigt sich ein klares Muster: Bitcoin führt die Rallye an, doch sobald sich sein Kurs stabilisiert, folgt oft eine Altcoin-Saison. In dieser Phase wird Kapital von Bitcoin in vielversprechende Altcoins umgeschichtet. Der Experte hebt nun hervor, dass Ethereum traditionell ab Dezember beginne, Bitcoin zu übertreffen. Dieses Muster könnte erneut auftreten, was auf eine bevorstehende Altcoin-Rotation hindeutet. Demnach wäre Bitcoin nur noch kurzfristig die Nummer 1, dann würde Ethereum gegen Bitcoin endlich eine nachhaltige Trendwende schaffen.

Anleger sollten jedoch unbedingt weiterhin selektiv vorgehen. Der Fokus sollte auf Altcoins mit starkem Fundament und realem Nutzen liegen, statt auf kurzfristige Meme-Coin-Wetten. Dabei empfindet Ali Martinez die folgenden Projekte als chancenreich: Chainlink (LINK) für Oracles, Uniswap (UNI) als führende DEX, AAVE im DeFi-Bereich sowie Worldcoin (WLD) mit innovativen Ansätzen in der Identitätssicherung. Auch Solana (SOL) und Maker (MKR) heben sich durch ihre starken Ökosysteme ab.

So sei es entscheidend, frühzeitig in nachhaltige Projekte mit Substanz zu investieren. Während Bitcoin weiterhin institutionelles Interesse dominiert, wird die Altcoin-Saison neue Chancen bieten - insbesondere für jene, die klug positioniert sind und den Zufluss von "Smart Money" gezielt nutzen.

