Krypto-Experte: "Bitcoin kann diese Woche noch 120.000 US-Dollar erreichen!"

Die Spannung im Kryptomarkt steigt, und Bitcoin könnte vor dem nächsten großen Sprung stehen. Laut dem bekannten Analysten Ash Crypto zeigt die aktuelle Kursbewegung deutliche Parallelen zu früheren bullischen Phasen - insbesondere den Jahren 2016 und 2020. Damals explodierte der Bitcoin-Preis nach einer ähnlichen Formation innerhalb weniger Wochen um 50 bis 96 Prozent. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte der Bitcoin-Kurs noch diese Woche die Marke von 120.000 US-Dollar durchbrechen.

VErgleich der letzten Zyklen, Quelle: https://twitter.com/Ashcryptoreal/status/1868518843317977294/photo/1

Trump-Effekt und institutionelle Käufe

Einer der größten Treiber ist die Politik: Donald Trump hat kürzlich Pläne für eine US-amerikanische Bitcoin-Reserve bestätigt, was den Markt bereits jetzt befeuert. Staaten wie Texas und Pennsylvania sind angeblich schon in den Startlöchern, um Bitcoin als strategischen Vermögenswert zu sichern. Auch international steigt das Interesse: Länder wie Japan, Russland und die Schweiz zeigen ähnliche Ambitionen. Wenn Trump tatsächlich am ersten Tag seiner Amtszeit eine entsprechende Executive Order unterzeichnet, könnte dies der ultimative Katalysator für Bitcoin sein.

Zinsentscheid und institutionelles FOMO

Ein weiterer Faktor ist die anstehende FOMC-Sitzung der US-Notenbank. Es besteht eine 97-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die FED die Zinsen um 0,25 Prozent senkt.

Zinssenkung zu 97 Prozent, Quelle: https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

Die Europäische Zentralbank und die Schweizer Nationalbank haben bereits den ersten Schritt gemacht - eine Zinssenkung wäre extrem bullisch für Bitcoin. Gleichzeitig lässt sich ein klarer institutioneller FOMO-Effekt beobachten: MicroStrategy und große Bitcoin-Mining-Unternehmen wie Riot und Hut 8 akkumulieren weiterhin massiv BTC, was zusätzlich Druck auf die Angebotsseite ausübt.

Parallelen zu 2016 und 2020

Ein Blick auf die Charts zeigt, wie verblüffend ähnlich die aktuelle Formation zu den früheren Zyklen ist. 2016 stieg der Kurs um 50 Prozent, 2020 waren es sogar knapp 96 Prozent - jeweils nach einer Konsolidierungsphase wie der aktuellen. Sollte sich die Geschichte wiederholen, ist ein Kursziel von 120.000 US-Dollar in greifbarer Nähe.

Aber gerade neue Projekte könnten im nächsten Quartal explodieren. Laut Analyse des Investmentriesen VanEck soll Bitcoin im ersten Quartal noch einen Wert von 180.000 US-Dollar erreichen, ehe der Markt wieder etwas abkühlt. Damit könnten Coins wie etwa Wall Street Pepe, die schon im Vorverkauf extrem gut performen, um das 10 bis 100 Fache steigen.

Warum Wall Street Pepe von der Bitcoin-Rallye überproportional profitieren könnte

Wall Street Pepe ($WEPE) steht im perfekten Moment bereit, um von der aktuellen Marktbewegung zu profitieren. Bitcoin ist laut dem Experten kurz davor, die 120.000-US-Dollar-Marke zu durchbrechen, und wie schon in früheren Bullruns ziehen solche Kursbewegungen die Aufmerksamkeit auch auf kleinere, spekulativere Coins. Vor allem Meme-Coins wie $WEPE erleben in solchen Phasen oft einen regelrechten Hype, da Anleger auf schnelle Gewinne mit geringem Kapitaleinsatz setzen.

Ein Blick auf die vergangenen Zyklen zeigt, dass Meme-Coins wie Dogecoin oder Shiba Inu in Bitcoin-bullischen Zeiten regelrecht explodierten. Wall Street Pepe bringt alles mit, um diesen Trend fortzusetzen: ein humorvolles, aber zugleich strategisches Konzept, das Kleinanleger gegen die großen "Wall Street Wale" positioniert. Genau das spricht aktuell die risikofreudige Community an, die im Meme-Coin-Sektor aktiv ist.

$25M raised. Green candles. Good vibes. Frogs are pumping. pic.twitter.com/1UbCTrfIBn - Wall Street Pepe (@WEPEToken) December 16, 2024

Mit einem erfolgreichen Presale, der bereits Millionen eingesammelt hat, zeigt $WEPE, dass das Projekt auf starkes Interesse stößt. Sollte die Bitcoin-Rallye weitergehen, wird das Kapital zwangsläufig in kleinere Altcoins fließen - und $WEPE steht hier als eines der am besten positionierten Projekte da.

Die Mischung aus Community-Hype, cleverer Positionierung und dem Timing des Bullruns macht Wall Street Pepe zu einem potenziellen Überflieger der Altcoin-Saison. Wer den nächsten 10x-Meme-Coin sucht, sollte $WEPE definitiv im Auge behalten. Sobald Bitcoin neue Allzeithochs knackt, könnte die "WEPE Army" den Token in neue Höhen katapultieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.