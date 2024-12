EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Scout24 SE übernimmt bulwiengesa AG, einen führenden Anbieter von Bewertungs- und Datendienstleistungen für Gewerbeimmobilien



Scout24 SE übernimmt bulwiengesa AG, einen führenden Anbieter von Bewertungs- und Datendienstleistungen für Gewerbeimmobilien München / Berlin, 16. Dezember 2024 - Scout24 SE, Betreiber der Plattform ImmoScout24, gibt die Übernahme der bulwiengesa AG bekannt. bulwiengesa ist das führende, unabhängige Daten-, Analyse- und Bewertungsunternehmen für die gewerbliche Immobilienbranche in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und bietet umfassende datenbasierte Beratungen, Bewertungen, Markt- und Standortanalysen sowie die branchenführende Datenbank RIWIS, in der seit 1990 Daten zu Wohn- und Gewerbeimmobilien gesammelt werden. Das Produktportfolio von bulwiengesa unterstützt Projektentwickler, Investoren, Bauträger, Banken und Kommunen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und Immobilienstrategien effektiv umzusetzen. Scout24 verfolgt weiterhin seine Strategie, in den Daten-Bereich zu expandieren, um alle Zielgruppen effizient miteinander zu vernetzen und das Unternehmen über eine Anzeigenplattform hinaus weiterzuentwickeln. Im Jahr 2023 übernahm Scout24 Sprengnetter, den führenden Anbieter von Immobiliendaten und -bewertungen für Wohnimmobilien. Mit der Übernahme von bulwiengesa erweitert Scout24 sein Daten- und Bewertungsangebot um Gewerbeimmobilien. Die exklusive Immobiliendatenbank RIWIS von bulwiengesa wird in das Produktportfolio von ImmoScout24 integriert. Dadurch profitieren gewerbliche Kunden von höherer Markttransparenz, innovativen datengetriebenen Produkten und mehr Komfort bei der Entscheidungsfindung rund um die Immobilie. "bulwiengesa ist eines der führenden Unternehmen für Immobilienmarktdaten - basierend auf der umfangreichen Datenbank RIWIS sowie der starken Marke. Wir freuen uns sehr, bulwiengesa als neues Mitglied in der Scout24-Familie zu begrüßen. Mit bulwiengesa erweitern wir unser Datenangebot um den gewerblichen Immobiliensektor. Die führenden Datendienste ergänzen unser Produktangebot und passen perfekt zu unserer Strategie, der führende Anbieter von Immobilieninformationen in Deutschland zu werden. Gemeinsam werden wir die Markttransparenz erhöhen, die Digitalisierung von Immobilientransaktionen vorantreiben und unseren gewerblichen Kunden einzigartige Services bieten, damit sie sich in dem immer komplexer werdenden Immobilienmarkt besser zurechtfinden", kommentiert Tobias Hartmann, CEO der Scout24 SE. Der derzeitige CEO von bulwiengesa, Ralf Koschny, wird dem neuen Aufsichtsrat von bulwiengesa angehören. Neuer CEO von bulwiengesa wird Sven Carstensen. Carstensen ist seit fast 20 Jahren für bulwiengesa tätig und seit 2020 COO des Unternehmens. Diese Besetzungen werden für Kontinuität in der Unternehmensführung von bulwiengesa sorgen und einen gleichbleibend hohen Standard bei Kundenservice und Kundenbetreuung gewährleisten. "bulwiengesa hat in den letzten Jahren seine Position als Immobilienmarktexperte für Bewertungen, Analysen und Daten konsequent ausgebaut. Mit unseren Dienstleistungen für Wertermittlungen für sämtliche Nutzungsarten und für alle Bewertungsanlässe erweitert bulwiengesa das Produktportfolio von ImmoScout24 passgenau, zugleich können wir unseren Kunden die bekannten Leistungen weiterhin anbieten. Ich freue mich darauf, dem Aufsichtsrat von bulwiengesa beizutreten und eng mit dem ImmoScout24-Team zusammenzuarbeiten, um bulwiengesa und unsere RIWIS-Datenbank weiter zu stärken und alle wichtigen Akteure effektiv zusammenzubringen", erklärt Ralf Koschny, CEO der bulwiengesa AG. Beide Parteien haben beschlossen, keine Details der Transaktion offenzulegen. Die Transaktion unterliegt den marktüblichen Abschlussbedingungen.

Über Scout24 SE Scout24 SE ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 25 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 19 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf LinkedIn .

