Die Varta AG verzeichnet einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Sanierungsprozess, während die Aktie weiterhin volatile Bewegungen zeigt. Der vom Unternehmen vorgelegte Restrukturierungsplan wurde nun vom zuständigen Amtsgericht bestätigt, was einen wichtigen Schritt in Richtung finanzieller Stabilisierung darstellt. An der Börse reagierte die Aktie mit einem Kursanstieg von 3,4 Prozent auf 1,78 Euro, nachdem das Papier zunächst bei 1,70 Euro in den Handel gestartet war. Bemerkenswert ist der enorme Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 22,16 Euro, das im Dezember 2023 erreicht wurde.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Die jüngsten Quartalszahlen des Batterieherstellers spiegeln die anhaltenden Herausforderungen wider. Im dritten Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,13 Euro bei einem Umsatz von 215,06 Millionen Euro. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2023 einen Verlust von 2,295 Euro je Aktie. Eine Dividendenzahlung ist weiterhin nicht in Sicht, was die aktuelle Sanierungsphase des Unternehmens unterstreicht.

